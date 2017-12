Todtmoos Auto überschlägt sich im Schnee

Unfallbeteiligter sucht das Weite

Einen Schutzengel als Beifahrer hatte eine junge Frau, die am Mittwochmorgen um 9 Uhr auf der L 151 von Bottingen kommend talwärts in Richtung Todtmoos fuhr. Ihren Angaben musste sie einem entgegenkommenden, schwarz-grauen Auto ausweichen und geriet rechts in den Schnee. In der Folge überschlug sich der VW Touran und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 19-jährige Fahrerin blieb unversehrt und kam mit dem Schrecken davon. Der Schaden an ihrem Auto ist vermutlich nicht allzu hoch. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos fuhr weiter und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Nach ihm sucht die Polizei und bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt: Polizeiposten St. Blasien, 07672-922280).