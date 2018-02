Todtmoos Auto kommt von Straße ab

Leichte Verletztungen erlitt ein junger Mann, als er mit seinem Auto von der Straße abkam.

Todtmoos – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr auf der L 148 bei Glashütte. Hier befuhr ein 19 Jahre alter Mann mit seinem VW Polo die Strecke und kam leicht nach rechts von der Fahrbahn ab in den dortigen Schnee. Der junge Mann steuerte dagegen und kam auf die linke Straßenseite, wo er drei Leitplankenfelder und drei Stützen beschädigte. Nach weiteren 20 Metern kam das Fahrzeug zum Stillstand. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An seinem Polo entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1500 Euro.