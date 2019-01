von Andreas Böhm

In kleiner Runde hielt der Förderverein Kindergarten und Schule Todtmoos am Montagabend seine Mitgliederversammlung ab. Der Vorsitzende Manuel Maelger blickte auf das vergangene Vereinsjahr zurück und stellte neue Aktivitäten vor. Krankheits- und wetterbedingt nahmen nur wenige Mitglieder den Weg in die Grundschule auf sich, um das Vereinsjahr Revue passieren zu lassen.

In Vertretung der Kassiererin Silke Dietrich stellte der Vorsitzende Manuel Maelger den Kassenbericht vor. Maelger sprach von einem erfreulichen Kontostand. Die Kasse ist dreifach unterteilt in Kindergarten, Schule und in einen gemeinsamen Topf. Es konnten zahlreiche Spenden verbucht werden.

Instrumente und Schilder

Mit dem Geld wurden unter anderem Musikinstrumente für die Grundschule angeschafft. 30 Schilder mit der Aufschrift „Achtung Kinder“, die an den Buswartehäuschen angebracht wurden, konnten so ebenfalls finanziert werden. Mit zahlreichen Aktionen des Fördervereins kam zusätzlich Geld in die Kassen. Hierzu zählten der Verkauf von Adventsschmuck und die Bewirtung bei der Einschulung sowie beim Sankt-Martins-Umzug. Als voller Erfolg erwies sich der Mutter-Vater-Kind-Tag, in dessen Rahmen auch das Todtmooser Bergwerk „Hoffnungsstollen“ besichtigt wurde. Guten Zuspruch erfuhr auch das Naturcamp. „Die Kinder fanden es sehr interessant“, sagte Manuel Maelger, der selbst die Leitung übernommen hatte. Es seien für dieses Jahr bereits Anfragen aus Nachbargemeinden eingegangen, so Maelger. Falls noch Plätze frei sind, sollen auch auswärtige Kinder die Möglichkeit erhalten, am Naturcamp in den letzten beiden Ferienwochen teilzunehmen.

Neue Börse

Als neue Aktion in diesem Jahr wird eine Kleider- und Spielzeugbörse angeboten. Diese findet am Samstag, 9. März, von 11 bis 14 Uhr im katholischen Pfarrzentrum in der Grüntalstraße statt. Die Annahme der Artikel ist bereits am Freitag, 8. März, von 14 bis 17 Uhr. 20 Prozent des Erlöses kommt dem Förderverein zugute. Der Sankt-Martins-Umzug soll auch in diesem Jahr wieder im Alten Kurpark enden, wo ein Martinsfeuer entzündet werden soll zum gemütlichen Verweilen.