von Andreas Böhm

In einer Sondersitzung noch vor der Sommerpause fasste der Todtmooser Gemeinderat einen Beschluss zur Sanierung des Freibades AquaTreff und die Stellung von entsprechenden Anträgen auf Zuschüsse aus verschiedenen Förderprogrammen.

Die Varianten

Von drei zur Auswahl stehenden Varianten stimmte die Mehrheit der Räte (sechs) für die kostengünstigste Lösung als Bestandssicherung für die nächsten 30 Jahre (2,1 Millionen Euro); Variante zwei (2,32 Millionen Euro) favorisierten vier Räte; die teuerste Lösung (2,99 Millionen Euro) fiel unter den Tisch.

Der Plan

Ein entsprechender Bericht wurde von Ingenieur Ralf Linsenmeier von Aqua-Technik Freiburg erarbeitet und vorgestellt. Bei ihrer Entscheidung hatten die Räte natürlich die Machbarkeit der Finanzierung im Blick. Alleine für die Sanierung des Schwimmerbeckens mit Edelstahlauskleidung werden die Kosten auf 390 000 Euro geschätzt. Das Nichtschwimmerbecken schlägt mit 310 000 Euro zu Buche.

Der Neubau eines Planschbeckens wird mit 185 000 Euro beziffert. Bei allen Maßnahmen ist zudem ein Umbau der Technik nötig sowie eine Sanierung des Gebäudes.

Wegen der zusätzlichen Kosten wurden die Ergänzung um einen Wasserspielplatz, eine Wellenrutsche sowie ein separates Springerbecken in Variante drei nicht befürwortet.

Stimmen aus dem Gremium

Bürgermeisterin Janette Fuchs hierzu: „Ich bin auch für die bescheidene Variante. Wir wollen ein Erholungsbad. Vom Spaßbad bin ich gedanklich entfernt.“

Schwimmmeister Olaf Schwandt sah dies aus einem etwas anderen Blickwinkel: „Ich würde die dritte Variante nehmen.“ Das Bad sei im Vergleich nicht attraktiv und es gäbe zu wenig Attraktionen für Jugendliche: „Lieber einmal richtig als überhaupt nicht“, so Schwandts Meinung.

Zuschüsse vom Land

Wie Bürgermeisterin Janette Fuchs mitteilte, seien aus dem Fördertopf des Landes für den Tourismus 25 Prozent Zuschuss der förderfähigen Kosten zu erwarten.

Über das Land soll auch die Möglichkeit einer Bundesförderung abgeklärt werden. Um zwischenzeitlich Mittel aus dem Ausgleichsstock zu erhalten, müsste das bis zum Jahr 2023 laufende Sanierungsgebiet Vordertodtmoos III unterbrochen werden, so die Rathauschefin. Das fand nicht den Gefallen der Räte. „Vordertodtmoos III hat Priorität“, so etwa Wolfgang Jehle von den Freien Wählern.

Janette Fuchs erachtete es als wichtig, den ersten Schritt festzulegen und Förderanträge beim Land zu stellen. Jörg Zimmermann von der CDU schlug in die gleiche Kerbe: „In Stuttgart will man sehen, das wir hinter dem Projekt stehen.“ Den neu im Gremium sitzenden Räten Stefan Waßmer (CDU) und Michael Schmitz (FW) fehlten die Eckdaten in Bezug auf die zu erwartenden Betriebskosten. Hierzu merkte Ingenieur Rolf Linsenmeier an: „Energetisch werden wir im Vergleich zum alten Bad besser fahren.“ Jörg Oehler (FW) übte ob des Sanierungsstaus etwas Selbstkritik: „Der Gemeinderat hat da etwas geschlafen. Wenn man nichts macht, kommt die Bombe.“