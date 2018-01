Todtmoos 750 Jahre Todtmoos: Feierlichkeiten beginnen mit Festgottesdienst

Mit zahlreichen Bürgern ist die Gemeinde Todtmoos in ihr Jubiläumsjahr gestartet. Mit einem Neujahrsgottesdienst in der Wallfahrtskirche haben Bürgermeisterin Janette Fuchs und Prior Pater David das Jubiläumsjahr "750 Jahre Todtmoos" eingeläutet.

Todtmoos (abö) Mit einem Neujahrsgottesdienst in der Wallfahrtskirche "Unserer Lieben Frau" wurde das Jubiläumsjahr "750 Jahre Todtmoos" eingeleitet. Am selben Ort auf dem Schönbühl, wo heute das berühmte Gotteshaus steht, begann die Geschichte des Kur- und Wallfahrtsortes.

Als sichtbares Zeichen für den Beginn des Festjahres entzündete Bürgermeisterin Janette Fuchs am Friedenslicht von Bethlehem die große Jubiläumskerze. Der schwere, schmiedeeiserne Kerzenständer mit dem Symbol des Todtmooser Wappens im Mittelpunkt wurde von der Schlosser-Familie Arnold und Bernhard Baumgartner entworfen und hergestellt und zu einem Teil gespendet. Die Verzierungen aus Blattgold wurden von Malermeister Martin Abend aus Engelschwand angebracht.

In seiner Begrüßung sprach Prior Pater David von einem "einmaligen Ereignis und einem Jahr der Freude und des Jubels, das wir Todtmooser und Lebküchler gemeinsam feiern". Der Prior verglich in seiner Predigt die Entstehungsgeschichte von Todtmoos mit jener von Bethlehem. Er forderte die Gottesdienstbesucher zu Optimismus und zum positiven Denken auf. Bürgermeisterin Janette Fuchs verlas die von ihr selbst verfassten Fürbitten. Die Bürgermeisterin: "Lasst uns Brücken bauen, wo tiefe Gräben sind." Sie bat um Kraft für das bürgerschaftliche Engagement zum Wohle der Gemeinde. Pater David zeigte sich angetan von den Texten der Bürgermeisterin und merkte humorvoll an, das diese im Jubiläumsjahr einen Dauerauftrag zum Lesen der Fürbitten bekomme.

Zahlreiche Bürger, darunter auch viele Vereinsvertreter, wohnten dem Jubiläumsgottesdienst bei. Für die Vereinsvertreter gab es im Anschluss eine kleine Jubiläumskerze, deren Licht in die ganz Gemeinde hinausgetragen werden soll. Der Geburtstag wird das ganze Jahr über mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert. Am 24. und 25. Februar findet ein großer Wintersport-Event "Sport im Ort" statt. Im Sommer steht das Jubiläumswochenende mit einem großen Festzug am 22. Juli im Blickpunkt der Feierlichkeiten.

Nach der Gründungslegende hatte der Leutpriester Dietrich von Rickenbach 1255 am Schönbühl eine Marienerscheinung. Er solle die mit einem Kreuz bezeichnete Tanne fällen und eine Kapelle bauen. Die hölzerne Kapelle wurde 1268 unter Graf Rudolf von Habsburg durch einen Kirchenbau ersetzt und eine Pfarrstelle eingerichtet. Dieser Anlass wurde dem Ortsjubiläum von Todtmoos zugrunde gelegt.