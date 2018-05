Todtmoos 750 Jahre Todtmoos: Eigens zum 750-jährigen Ortsjubiläum werden die zehn historischen Wallfahrtsstände reaktiviert

Die reaktivierten zehn historischen Wallfahrtsstände in Todtmoos laden zum Bummeln ein. Den Pilgern und Gästen wird ein wohl sortiertes Angebot präsentiert.

Ein ganz besonderer Anblick bietet sich den Gästen und Einwohnern von Todtmoos, wenn sie den „Kirchenbuckel“ hinauf zur Wallfahrtskirche gehen. Eigens zum 750-jährigen Ortsjubiläum wurden die zehn historischen Wallfahrtsstände reaktiviert. Im Vorfeld des Jubiläums rief die katholische Pfarrgemeinde mit den Paulinerpatres dazu auf, sich Gedanken über Aktionen zu machen.

Bei einem Treffen im Pfarrzentrum wurde aus der Runde der Wunsch geäußert, die Stände zumindest an den Wochenenden wieder mit Leben zu erfüllen. Ein Wort gab das andere und so fand sich eine Gruppe Frauen unter der Regie von Ingrid Zumkeller und Andrea Schlageter zusammen, um den Worten Taten folgen zu lassen. Andrea Schlageter hatte bei vielen Wallfahrten aus Hornussen in der Schweiz nach Todtmoos, an denen sie selbst teil nahm, jede Menge Bildmaterial gesammelt. Die Fotos wurden zu einer interessanten Bilder-Schau zusammengestellt. Diese ist in der eigens zu diesem Zweck eingerichteten Pilgerlaube zu sehen: „Das Eintreten in einen solchen Stand ist schon etwas Besonderes“, erklärt Andrea Schlageter. In einem weiteren Wallfahrtsstand, den die Damen selbst betreiben, gibt es neben Devotionalien auch den wohl ersten Pilgerwein in der Geschichte von Todtmoos. Natürlich dürfen auch die berühmten Todtmooser Lebkuchen nicht fehlen, die seit jeher von den Pilgern als typisches Mitbringsel mit nach Hause genommen wurden. Auch für die anderen Stände fanden sich engagierte Mitstreiter und so wird den Pilgern und Gästen ein wohl sortiertes Angebot an „Chrömli“ präsentiert. Holzarbeiten, selbst genähte Kleidung, Souvenirs und Postkarten können erstanden werden. Seit Anfang Mai bis Oktober sind die Stände am Wochenende von Freitag bis Sonntag geöffnet. ( Öffnungszeiten siehe Infokasten ). Andrea Schlageter zieht ein positives erstes Resümee: „Es wird schon gut angenommen aber es muss sich auch noch etwas herumsprechen; weitere Helfer sind gerne willkommen“.

Urkundlich erwähnt wurden die in der Region einmaligen Wallfahrtsstände erstmals 1640. In früheren Jahren gab es diese kleinen rustikalen Holzhäuschen an beiden Seiten der Straße. Sie dienten den Pilgern als Verpflegungsstation. So manche Todtmooser Bäuerin und Hausfrau verkaufte dort Lebensmittel aus eigener Herstellung um die Haushaltskasse aufzubessern. 1979 wurde das Ensemble mit Mitteln des Landesdenkmalamtes grundlegend renoviert. Eine Bürgerinitiative sorgte 2005 dafür, das die Stände ein neues Schindeldach bekamen. Seit zwölf Jahren schon ist der oberste Stand immer sonntags zwischen den Gottesdiensten geöffnet. Hier verkauft die Lebküchlerzunft neben ihrem Pilgerbrot auch Kerzen und Rosenkränze.