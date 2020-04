„Todtmoos, schön zu jeder Jahreszeit – Todtmoos typisch Schwarzwald“, lauteten schon in früheren Jahren treffende Werbeslogans für den Kur- und Wallfahrtsort im oberen Wehratal. Die Einwohner des Ortes wissen das zu schätzen: „Leben und arbeiten, wo andere Urlaub machen“; ein oft zitierter Satz aus dem Mund von Einheimischen.

Als übernachtungsstärkste Gemeinde im Landkreis Waldshut ist der heilklimatische Kurort Todtmoos natürlich in vielen Facetten auf den Tourismus ausgerichtet. Eine perfekte Infrastruktur bietet den Gästen Freizeitspaß und Unterhaltung. Beliebter Treffpunkt für Alle ist im Sommer das idyllisch gelegene Freibad AquaTreff, sobald es denn in der Corona-Krise wieder öffnen wird. Selbiges gilt für das Heimatmuseum „Heimethus“. Hier lässt es sich tief in die Geschichte des Ortes eintauchen. Das Besucherbergwerk „Hoffnungsstollen“ führt in eine geheimnisvolle Unterwelt.

Wandern und Biken

Hoch über dem Ortsteil Au grüßt ein Riesenhirsch in das Tal. Er ist Teil des „Weges der Attraktionen“, der kontinuierlich erweitert werden soll. Mit dem neuen „Todtmoos Trail“ bietet die Gemeinde eine 23 Kilometer lange Mountainbike-Strecke für Genuss-Biker und sportliche Trailrider. Ein ausgedehntes Wanderwegenetz lädt dazu ein, die herrliche Natur rund um den Kur- und Ferienort zu entdecken. Empfehlenswert ist der zertifizierte „Lebküchlerweg“. Apropos Lebküchler: So werden die Einheimischen im Volksmund genannt in Anlehnung an den Todtmooser Lebkuchen, der heute noch ein beliebtes Mitbringsel für die Wallfahrer ist. Die Wallfahrt zu „Maria von Todtmoos“ geht zurück bis in das 15. Jahrhundert. Jährlich besuchen rund 70.000 Pilger die berühmte Wallfahrtskirche „Unserer lieben Frau“. Hotels und Restaurants aller Kategorien bieten den Gästen Komfort und Gemütlichkeit. Auch Ferienwohnungen und Privatzimmer sind im Angebot.

Handel und Handwerk

Die wirtschaftliche Infrastruktur ist in Todtmoos größtenteils erhalten geblieben. Es gibt neben einem Lebensmittelmarkt, einer Metzgerei und einer Tankstelle auch eine Apotheke, einen Allgemeinarzt und einen Zahnarzt. Zahlreiche Handwerksbetriebe bieten in verschiedenen Sparten solide und fachkundige Leistungen an. Einige von ihnen existieren schon über mehrere Generationen.

Im Rehazentrum Klinik Wehrawald werden Patienten mit verschiedenen Indikationen behandelt. Die Verus-Klinik ist auf Psychosomatik ausgerichtet. Im Ortsteil Lehen befindet sich eine Mutter-Vater-Kind-Klinik.

Reges Vereinsleben

Etliche Vereine in den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit erfreuen sich großer Beliebtheit. Mit dem Musikverein Todtmoos-Weg, der Trachtenkapelle Todtmoos und dem Akkordeonorchester haben sich gleich drei Vereine der Musik verschrieben. Der älteste kulturelle Verein der Gemeinde ist übrigens die Trachtenkapelle, gegründet im Jahr 1863. Mit Schwarzwälder Folklore begeistert die Trachtengruppe die Feriengäste. Der katholische Kirchenchor und der Klinikchor „Reharmonie“ runden das Angebot ab. Sportliche Ambitionen können beim Skiclub und beim Sportverein ausgelebt werden. Die beiden Vereine „Aktives Todtmoos“ und „Todtmoos erleben“ haben sich zum Ziel gesetzt, den Ort für Gäste und Einheimische attraktiv zu halten. Sportliches Highlight im Winter ist das internationale Schlittenhunderennen, das vor 45 Jahren klein begann und sich inzwischen zu einem großartigen Event mit Tausenden von Besuchern entwickelt hat.

Todtmoos

Todtmoos besteht mit dem Hauptort aus insgesamt 13 Ortsteilen und hat rund 1900 Einwohner. Die Gemarkungsfläche beträgt 28,09 Quadratkilometer. Der Hauptort liegt auf 820 Metern Meereshöhe. Höchster Punkt mit 1263 Metern ist der Todtmooser Hausberg „Hochkopf“. Bürgermeisterin ist Janette Fuchs.

Infos im Internet:

http://www.todtmoos.de