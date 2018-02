Todtmoos 6-Meter-Marienstatue wacht über Todtmoos zum Ortsjubiläum

Die katholische Kirchengemeinde in Todtmoos ist mit ihren Vorbereitungen zum Ortsjubiläum fast fertig. Großes Highlight: Eine sechs Meter große Marienstatue soll ab August auf der Kälberweid über Todtmoos thronen.

Die umfangreichen Vorbereitungen der katholischen Kirchengemeinde zu zahlreichen Beiträgen im Rahmen des Ortsjubiläums befinden sich auf der Zielgeraden. Das Vorbereitungskomitee mit den beiden Patres David und Roman sowie Gertrud Freitag und Kantor Michael Asal trafen sich zum Austausch mit den Verantwortlichen der einzelnen Arbeitskreise: „Wir steigern unsere Aktivitäten und freuen uns auf die kommenden Monate“, so Pater David in seiner Begrüßung.

Kerstin Ott, verantwortlich für eine interessante Ausstellung in der Wallfahrtskirche, sprach von tollem Fotomaterial, was für die Schautafeln Verwendung finden wird. Die Ausstellung ist in die Bereiche Gründungslegende, Baugeschichte, Gnadenbild und Wallfahrt gegliedert und wird von einem Grafiker professionell umgesetzt. Eröffnet wird die informative Schau am 5. Mai.

Parallel dazu ist Pater Roman derzeit dabei, wertvolle Kunstschätze wie Messgewänder, Kelche und Bücher für eine Ausstellung im Kloster zu sortieren. Als besondere Leihgabe aus dem Diözesanmuseum wird eine Holzskulptur des Gnadenbildes zu sehen sein. Als „Unser Highlight“ bezeichnete Pater Roman eine große Marien-Statue, die am 4. August auf der Kälberweid hoch über den Dächern von Todtmoos mit einem Gottesdienst eingeweiht wird. Sie misst mit Sockel über sechs Meter und soll abends, hell erleuchtet, über dem Wallfahrtsort erstrahlen. Volker Albiez aus Rickenbach unterstützt dieses Projekt tatkräftig.

Zum großen Festzug am 22. Juli steuert die Kirchengemeinde einen Motivwagen bei, der die Gründungslegende darstellt. Hier engagiert sich im Besonderen Familie Arnold Baumgartner. Die Wallfahrtsstände sind von Mai bis Oktober von Freitag bis Sonntag geöffnet. Es wird eine Pilgerlounge eingerichtet, wie Ingrid Zumkeller erläuterte. Zudem gibt es eigens zum Jubiläum einen „Wallfahrtswein“. Ein Stand ist noch zu vergeben. Pater David’s Wunsch nach 750 Pilgern bei der großen Sternwallfahrt am 10. Juni scheint sich nach derzeitigem Stand zu erfüllen. Acht Todtmooser Musikgruppen treffen sich unter der Regie des Kirchenchores am 17. Juni in der Kirche zu „Todtmoos musiziert“.

Kritisiert wurde in der Sitzung die nach Meinung des Gremiums derzeit mangelnde Werbung für das Jubiläum seitens der Hochschwarzwald Tourismus GmbH. Auch an den neuen Todtmooser Ortstafeln sollten entsprechende Schilder angebracht werden.

Verse zum Jubiläum

Detaillierte Informationen zu allen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr gibt es auf der Homepage: www.750jahre-todtmoos.de

Pater Roman fasste das Ortsjubiläum in eigene Verse. Ein Auszug daraus: "Todtmoos feiert 2018 ein besonderes Jahr, mit Freude und Stolz, es ist wirklich wahr. Die Marienerscheinung auf dem Schönen Bühl mit der Marienbotschaft von Liebe und Gefühl. Die erste Kapelle unter Rudolf von Habsburg ist entstanden, was viele Gläubige bis heute verstanden. Maria von Todtmoos lässt niemand hilflos, viele Pilger sind durch sie ihre Sorgen los. Auf dem Kirchberg wird ab August die Marien-Statue stehen, als Licht der Zuversicht für ewig bestehen."