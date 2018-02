Todtmoos, Görwihl, Rickenbach, Herrischried 2017 weniger Übernachtungen im Wehratal und im Hotzenwald

Todtmoos, Görwihl, Rickenbach und Herrischried verlieren entgegen des Landestrends beim Tourismus. Der Schwarzwald insgesamt legt zu.

Entgegen dem Landestrend war 2017 für den Tourismus im Hotzenwald und im oberen Wehratal kein gutes Jahr. Nach Zahlen, die das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart vorlegte, meldeten Todtmoos, Görwihl, Rickenbach und Herrischried rund 320000 Übernachtungen, 5,8 Prozent weniger als 2016. 16000 der insgesamt 20000 fehlenden Übernachtungen entfallen auf Todtmoos. Hier wurden mit 182000 Übernachtungen so wenige gezählt wie seit 1985 nicht mehr. In der Statistik berücksichtigt wurden Meldungen von Reha-Einrichtungen, Hotels, Gasthöfen und Pensionen mit mindestens zehn Betten.

In Todtmoos, der größten Tourismus-Gemeinde des Landkreises, ging gegenüber dem Vorjahr die Zahl der Übernachtungen um 15996 (-8,1 Prozent) von zuletzt 197804 auf nun 181808 zurück. Nur 1985 lag sie mit 144836 zuletzt noch niedriger. 1991 konnte die Gemeinde mehr als 400000 vorweisen, seitdem gehen die Zahlen zurück. Die Auslastung der 1352 Betten am Ort liegt bei 38,6 Prozent.

Dietmar Haß, der Leiter der Tourist-Info Todtmoos, hofft dass der zum Jahresbeginn erfolgte Wechsel zur Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) eine Wende herbeiführen wird. Durch den Beitritt zur HTG sollten die die Rahmenbedingungen für den örtlichen Tourismus insbesondere im Bereich der überörtlichen Werbung verbessert werden. Der Grund für die schon lange rückläufigen Übernachtungszahlen liege zum einen in der rückläufigen Zahl der Beherbergungsbetriebe. 1990 waren es am Ort 58 Häuser, aktuell sind es nur noch 30.

Auch die durchschnittliche Aufenthaltsdauer pro Gast ging von 8,4 Tagen 1993 auf derzeit 4,4 Tage zurück. Letzteres, so Haß, sei eine überörtliche Entwicklung: "Viele verbringen ihren Haupturlaub nicht mehr im Schwarzwald. Wir sind nur noch Zweit- oder sogar Drittreiseziel." Die Touristiker machten sich aber Gedanken, wie die Aufenthaltsdauer wieder verlängert werden könne.

Relativ gut hält sich Rickenbach in der Tourismus-Statistik. 2016 waren hier erstmals mehr als 100000 Übernachtungen vermerkt worden. Vergangenes Jahr verfehlte die Gemeinde diese Marke ebenso knapp, wie sie sie davor überwunden hatte. Die Zahl der Übernachtungen ging minimal um 0,3 Prozent (-289) von 100016 auf 99727 zurück. Die 489 Betten in den derzeit neun größeren Betrieben sind zu 58,2 Prozent ausgelastet, die durchschnittliche Verweildauer beträgt 8,2 Tage.

In Herrischried und Görwihl spielt der Fremdenverkehr eine weit weniger wichtige Rolle. Die zehn Herrischrieder Übernachtungsbetriebe mit mehr als zehn Betten meldeten 2017 zusammen 23961 Übernachtungen. Das sind 347 (-1,4 Prozent) weniger als im Jahr zuvor. Insgesamt geht die Bedeutung des Übernachtungstourismus in Herrischried seit Anfang der 1990er Jahre zurück. Die insgesamt 339 Betten sind nur zu 21,9 Prozent ausgelastet, die durchschnittliche Verweildauer beträgt 3,5 Tage.

Von einem regelrechten Einbruch muss beim Tourismus in Görwihl gesprochen werden, sank hier doch die Zahl der Übernachtungen um 18 Prozent. 13872 Nächte verbrachten vergangenes Jahr 4458 Gäste in den 167 Fremdenbetten in der Gemeinde. Das sind 3047 Übernachtungen weniger als im Jahr davor. Die Betten sind in Görwihl zu 25,6 Prozent ausgelastet, ein Gast verweilt durchschnittlich 3,1 Tage. Nicola Vonhof, die Leiterin der Tourist GmbH Hotzenwald, war am Freitag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Landesweit stieg in Baden-Württemberg die Zahl der Übernachtungen an. "2017 war das siebte Rekordjahr in Folge. Die Zahl der Übernachtungen im Land ist um fast eine Million auf nahezu 53 Millionen angestiegen. Das entspricht einem Plus von 1,7 Prozent", freute sich der zuständige Minister Guido Wolf bei der Vorstellung der Zahlen. Im gesamten Schwarzwald stiegen die Übernachtungen um 0,7 Prozent auf 21,7 Millionen.