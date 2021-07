von Andreas Böhm

Der Musikverein Todtmoos-Weg wollte 2020 sein 125-jähriges Jubiläum gebührend feiern. Wegen der Corona-Pandemie war dies jedoch nicht möglich. Das auf 2021 verschobene komplette Festprogramm musste nun auf einen Blasmusikabend im November reduziert werden. Im letzten Teil der Serie blicken wir auf die 80er-Jahre bis heute. 1985 konnte der Musikverein Todtmoos-Weg auf sein 90-jähriges Bestehen zurückblicken. Das Jubiläum wurde nicht, wie sonst üblich, mit einem Zeltfest gefeiert. Der Vorstand entschloss sich dazu, in der Wehratalhalle zum Galakonzert einzuladen. Zu Gast waren die besten Blasorchester aus der gesamten Region.

Eine musikalische Premiere konnte im Mai 1988 gefeiert werden. Erstmals in der Geschichte des Vereins wurde zu einem Kirchenkonzert in der Todtmooser Wallfahrtskirche eingeladen. Das Konzert fand zugunsten eines Orgelvorhabens beider Kirchengemeinden statt.

Der Vorstand und musikalische Leitung des Musikvereins Todtmoos-Weg im Jubiläumsjahr 2020 (von links) Heike Müller, Michaela Maier, Lukas Müller, Gerhard Schwald, Philipp Kiefer, Barbara Schemmer, Robert Faller. | Bild: Andreas Böhm

Im Jahr 1993 entschloss sich der Verein dazu, die in die Jahre gekommene Uniform auszumustern. Es wurde die Hochschwarzwälder Tracht unter großem finanziellen Aufwand angeschafft. Anlässlich des Weihnachtskonzertes 1993 wurde die Tracht erstmals offiziell getragen. Am 15. Januar 1994 wurde die Tracht in der Wallfahrtskirche geweiht.

1996 durfte die Wegner Musik dann einen runden Geburtstag feiern. Zum 100-jährigen Jubiläum wurde auf der Jägermatt ein Festzelt errichtet. Ein rauschendes, viertägiges Fest im Juli zog Besucher aus Nah und Fern in den Kur- und Ferienort.

Ein wahres Urgestein der Wegner Musik war der inzwischen verstorbene Josef Kiefer. Der Kiefer Sepp, wie er im Volksmund genannt wurde, war sage und schreibe 76 Jahre seines Lebens als aktiver Musiker im Verein tätig. Als 16-jähriger Bub trat er bereits 1930 in den Verein ein. Der versierte Tenorhornist engagierte sich weit über das normale Maß hinaus im Musikverein und bekleidete zahlreiche Ämter. 1980 wurde Kiefer mit der großen goldenen Ehrennadel ausgezeichnet und 1990 vom Verband für 60-jährige aktive Tätigkeit geehrt. Somit waren alle möglichen Ehrungen und Auszeichnungen ausgeschöpft.

Blasmusikabend im Kurhaus Wehratal

Bis zum heutigen Tag ist der Musikverein Todtmoos-Weg aus dem kulturellen Leben der Gemeinde nicht wegzudenken. Zahlreiche Auftritte und Kurkonzerte im Jahresverlauf erfreuen Gäste und Einwohner. Seit 2008 ist Barbara Schemmer als Vorsitzende mit der Leitung des Vereins betraut. Seit Dezember 2018 Dirigiert Robert Faller aus Häg-Ehrsberg den Musikverein Todtmoos-Weg. Sollte die aktuelle Coronalage es zulassen, sind für den Herbst folgende Termine geplant: Am Samstag, 20. November, lädt der Musikverein Todtmoos-Weg zu einem Blasmusikabend in das Kurhaus Wehratal ein. Mit dabei sind die Formationen „Keine stille Stunde“ mit Christoph Gleichauf sowie „Michael Maier und seine Blasmusikfreunde“. Nach heutigem Stand findet am Sonntag, 5. Dezember, auch das Jahreskonzert des Musikvereins Todtmoos-Weg statt.