von Yvonne Würth

Durch zwei großzügige Spenden konnte ein neuer Mannschaftstransportwagen MTW für die Feuerwehrabteilung Eberfingen beschafft werden, das erste Fahrzeug seit der Gründung der FFW Eberfingen (erste schriftliche Erwähnung 1936).

Dankesworte des Bürgermeisters

Bürgermeister Joachim Burger freute sich, in seinen Grußworten bei der Spendenübergabe gleich beiden Spendern danken zu können: „Bei einem informellen Austausch mit Herrn Hermle in seinem Forstgut Weilerhof sind auch Projekte und Belange der Stadt Stühlingen aufgekommen. Eigentlich wollten wir ein gebrauchtes Löschfahrzeug erwerben, hatten im Haushalt des Jahres 2019 aber keine finanziellen Mittel eingestellt. Dann sagte Dietmar Hermle plötzlich: Was brauchen Sie? Wir können über die Hildegard-und-Katharina-Hermle-Stiftung der Gosheimer Hermle AG etwas Gutes für Sie tun. Ein Mann, ein Wort und wir konnten eine nicht unerhebliche Spende in Höhe von 150.000 Euro vereinnahmen, von der ein Teil in den MTW investiert wurde.“

Geld für Tragkraftspritze

Ein offenes Ohr fand die Stadtverwaltung auch beim Badischen Gemeindeversicherungsverband BGV. Aus einer Nachfrage zur Förderung einer Tragkraftspritze wurde eine Unterstützung in Höhe von 10.000 Euro für das neue Fahrzeug. „Lobend zu erwähnen ist, dass die Stadt Stühlingen trotz der vielen Anfragen beim BGV sehr schnell auf der Bedarfsliste nach oben gewandert ist und unser Anliegen sehr schnell positiv bewertet wurde.“ Die Abteilung Eberfingen probt regelmäßig, um die aktuell 24 aktiven Kameraden (darunter drei Frauen), neun Jugendlichen und zwölf „Sirenenläufer“ fit für den Ernstfall zu halten. Für Gesamtwehrkommandant Gerhard Pfeifer und Abteilungskommandant Kay Böthling erfüllt sich ein lang gehegter Wunsch.