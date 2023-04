Zum Doppelkonzert laden der Musikverein Blumegg und die Blaskapelle Grünwald-Holzschlag morgen, Samstag, 15. April, in die Wutachhalle Ewattingen ein. Die Dirigenten Jens Schillinger (seit 2004) und Linus Sedlak (seit 2023) haben ihre Musiker auf das erste Konzert seit der Corona-Zwangspause gründlich vorbereitet. Die zünftige Musik der Blaskapelle Grünwald-Holzschlag hatte bereits beim Schlachtfest Blumegg im November Gefallen gefunden.

Der Musikverein Blumegg startet den ersten Konzertteil mit dem rockigen Eröffnungsstück „Take Off“ von Alexander Pfluger und führt mit der Vertonung der Entstehungsgeschichte von Todtmoos, den „Dramatic Tales“ von Markus Götz fort. Die besondere Mutter-Kind-Beziehung aus dem Disney-Film „Tarzan“ wird mit „You´ll Be In My Heart“ von Phil Collins in Bearbeitung von Paul Murtha deutlich. Einer der gefährlichsten Berge im West-Himalaya, der „Nanga Parbat“, wurde von Komponist Michael Geisler musikalisch in Szene gesetzt. Mit der von Martin Scharnagl bearbeiteten Version „Von guten Mächten“, nach dem Gedicht des Theologen Dietrich Bonhoeffer, erinnert der Musikverein an die friedliche Musikgroßveranstaltung Woodstock 2019.

Kuschlig und zünftig wird es im zweiten Konzertteil mit mährisch-böhmischer Blasmusik von der Blaskapelle Grünwald-Holzschlag. Es werden die schönsten Polkas, Märsche und Walzer aufgelegt, darunter „Auf nach Brand“, „Meine große Liebe“, der „Magdalenenwalzer“, die „Maifest Polka“, „Geil bleiben“ und der „Hochachtungsmarsch“. Der Eintritt beträgt 7 Euro, es gibt warme und kalte Speisen.