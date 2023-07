Für Kommunen gibt es im Jahr 2023 eine Bundesförderung für „klimaangepasstes Waldmanagement“. Dazu möchte die Stadt Stühlingen Fördermittel beantragen. Werden zwölf Kriterien erfüllt, sieht das Förderprogramm einen jährlichen Zuschussbetrag von 73 Euro pro Hektar Wald für zehn Jahre vor. Dem Forstbetrieb der Stadt könnte so ein jährliches Fördervolumen von circa 144.000 Euro gutgeschrieben werden. Dieser Betrag soll die Klimaanpassungsfähigkeit des Waldes durch zielgerichtete Waldbewirtschaftungsmaßnahmen unterstützen. Das Fördervolumen ist begrenzt, deshalb muss schnell gehandelt werden, dies wurde in der jüngsten Sitzung des Stühlinger Gemeinderats am Montagabend deutlich. Eine Vielzahl der nötigen Kriterien werden allerdings bereits im Forstbetrieb umgesetzt.

Die einzelnen Kriterien lauten: Vor der Nutzung oder Ernte eines Bestandes muss voraus- oder naturverjüngt werden mit mindestens fünf- oder siebenjährigem Verjüngungszeitraum. Vorrang hierbei hat die Naturverjüngung, sofern klimaresiliente, überwiegend standortheimische Hauptbaumarten anwachsen. Die Förster müssen Sukzessionsstadien (Stadien der natürlichen Waldentwicklung) zulassen. Durch das Einbringen von Mischbaumarten soll die Baumartenvielfalt gefördert werden. Wenn außerhalb der planmäßigen Nutzung absterbende oder tote Bäume gefällt werden müssen, müssen mindestens zehn Prozent der Derbholzmasse als Totholz auf der jeweiligen Fläche belassen werden. Dabei sollen auch gezielt Hochstümpfe angelegt werden. Fünf Habitatbäume pro Hektar müssen auf den Flächen bleiben. Das sind lebende oder tote stehende Bäume, die mindestens ein sogenanntes Mikrohabitat tragen, also Tieren Wohnraum bieten. Spätestens zwei Jahre nach der Antragsstellung sind sie nachzuweisen.

Bei der Neuanlage von Rückegassen zum Abtransport der gefällten Bäume müssen die Abstände zwischen ihnen mindestens 30 Meter betragen. Auf Düngung und Pflanzenschutzmittel muss verzichtet werden. Nur bei der Gefahr einer Entwertung von gestapeltem Rundholz gibt es Ausnahmen. Es sollen außerdem Maßnahmen zur Wasserrückhaltung ergriffen werden. Maßnahmen zur Entwässerung von Beständen und deren Rückbau sind vorzunehmen bis spätestens fünf Jahre nach der Antragsstellung. Bei einer Waldfläche von mindestens 100 Hektar muss auf fünf Prozent der Waldfläche eine natürliche Waldentwicklung gegeben sein. Die auszuweisende Fläche beträgt dabei mindestens 0,3 Hektar und ist 20 Jahre aus der Nutzung zu nehmen.

Die Stadt Stühlingen hat sich nun zur Einhaltung und Umsetzung der geforderten Kriterien verpflichtet und beantragt die entsprechenden Fördermittel für „klimaangepasstes Waldmanagement“ beim Bund. Falls die Kriterien durch die Bekanntgabe weiterer Detailinformationen nicht umsetzbar erscheinen, kann jederzeit vom Antrag zurückgetreten werden.