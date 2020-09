Herr Pieper, das Schwimmbad in Stühlingen wurde in diesem Jahr coronabedingt nur für Mitglieder geöffnet. Welches Fazit zieht der Verein kurz vor Ende der Badesaison, war die Entscheidung richtig?

Die Entscheidung in dieser Saison das Schwimmbad coronabedingt nur für Mitglieder zu öffnen war zu hundert Prozent richtig. Und wir sind sehr froh, dass wir uns im Vorstand dazu entschlossen haben, diesen Schritt zu gehen. Da wir eine Besuchergrenze von 150 Personen haben und es klar war, dass viele Schwimmbäder im Umkreis geschlossen bleiben, war anzunehmen, dass viele Gäste kommen, die unser Schwimmbad normalerweise nicht besuchen. Dies hätte dazu geführt, Mitglieder des Vereins, die durch ihren langjährigen finanziellen und arbeitsmäßigen Einsatz überhaupt erst dafür gesorgt haben, dass es unser Schwimmbad noch gibt, abweisen zu müssen. Das wäre für uns völlig inakzeptabel gewesen.

Frank Pieper, Vorstand Öffentlichkeitsarbeit Schwimmfreunde Stühlingen. | Bild: privat

Welche Rückmeldungen gab es aus der Bevölkerung, den Kreis der Badenutzer in diesem Jahr auf die Mitglieder zu beschränken?

Natürlich ist eine Mitgliederabhängige Öffnung nicht populär, aber die Rückmeldungen aus der Bevölkerung, die bei uns angekommen sind, waren überwiegend positiv. Denjenigen, die das nicht ganz nachvollziehen konnten, haben wir in einem persönlichen Gespräch unsere Gründe dargelegt und bis auf wenige Ausnahmen haben alle unser Vorgehen akzeptiert.

Das Stühlinger Schwimmbad war in diesem Corona-Jahr nur für Mitglieder geöffnet. Besonders für die kleinen Schwimmfreunde war es, trotz aller Einschränkungen, ein Riesenspaß. | Bild: Schwimmverein Stühlingen

Wie ist die Saison unter den erschwerten Corona-Bedingungen gelaufen?

Vor der Öffnung des Bades wurden alle Vorkehrungen getroffen, die aufgrund der Corona-Pandemie gefordert waren. Ein Hygienekonzept wurde erstellt, das Bad mit entsprechenden Infotafeln, Abstandshaltern, Desinfektionsmitteln, Ein- und Austragungslisten sowie Einbahnstraßenregelung ausgerüstet. Alle Mitglieder wurden angeschrieben und allen wurde ein Informationsblatt ausgehändigt, wie sie sich im Falle eines Badbesuchs zu verhalten haben. Unsere Mitglieder, von jung bis alt, haben sich sehr vorbildlich und eigenverantwortlich verhalten und damit zum Gelingen dieser außergewöhnlichen Saison beigetragen.

Von den 233 Mitgliedern durften nur 150 zur gleichen Zeit in das Freibad. Wie wurde das in der Praxis, gerade in den heißen Augusttagen, umgesetzt?

Die Umsetzung war nicht sehr schwer, da wir nur an wenigen Tagen an die 150er Besuchermarke gekommen sind. Dies lag zum einen daran, dass wir unter unseren Mitgliedern natürlich auch einige Gönner haben, die unser Schwimmbad zwar unterstützen, aber nicht besuchen und zum anderen gab es natürlich auch einige, die sich bei aller Vorsicht, dennoch dem bestehenden Risiko nicht stellen wollten. Durchschnittlich hatten wir so täglich etwas mehr als 100 Besucher.

Die DLRG Bonndorf hielt ihre Trainingsabende in diesem Sommer im Stühlinger Schwimmbad ab, weil das Freibad dort geschlossen blieb. Wie kam der Kontakt zustande?

Der Kontakt wurde seitens der DLRG Bonndorf hergestellt. Ich habe von der Leiterin eine Anfrage bekommen und wir haben uns daraufhin bei uns im Schwimmbad getroffen. Unser DLRG-Leiter, Michael Basler, hat in einem Gespräch unsere Vorgehensweise erklärt und angeboten, dass die DLRG Bonndorf ihre Trainingseinheiten bei uns durchführen kann. Trainiert haben die Bonndorfer jeden Dienstagabend nach Badeschluss ab 19Uhr. Als Gegenleistung haben uns die Bonndorfer dann bei der Beckenwacht unterstützt.

Könnte es eine Zusammenarbeit mit dem DLRG Bonndorf auch in Zukunft geben?

Wir haben uns gefreut, dass wir der DLRG Bonndorf die Gelegenheit zum Trainieren geben konnten. Es ist eine durchweg sehr nette und aufgestellte Truppe und wir haben uns untereinander sehr gut verstanden. Eine Zusammenarbeit in welcher Form auch immer, wäre natürlich auch in Zukunft vorstellbar, auch wenn Bonndorf einem anderen DLRG-Bezirk angehört. Sie sind auf jeden Fall immer herzlich bei uns willkommen.

Wie groß sind die finanziellen Einbußen in diesem Jahr?

Natürlich haben wir in dieser Saison weniger eingenommen als in den vorangegangenen. Dies war uns von vornherein klar und wir haben das im Vorfeld kalkuliert. Einnahmen sind zwar wichtig, aber unser Hauptaugenmerk lag darauf, unseren Mitgliedern auch in dieser Zeit einen Badbesuch zu ermöglichen.

Was bedeutet das für den Verein, braucht er mehr Zuschüsse von der Stadt?

Die Stadt Stühlingen unterstützt uns jedes Jahr mit einem Betrag, der für die Durchführung unseres Badebetriebs ausreicht. Durch kluges Wirtschaften gelingt es uns, in jedem Jahr noch etwas zurückzulegen. Auch haben wir finanzielle Rücklagen auf unseren Vereinskonten. Damit sowie dem vorbildlichen Arbeiten des Vorstands, dem Technikteam und weiteren Helfern können wir diese Saison gut tragen und wir brauchen daher keine weitere finanzielle Unterstützung seitens der Stadt.

Wie lange ist das Freibad in diesem Jahr noch geöffnet? Gibt es schon Pläne, wie es 2021 weitergehen soll, wenn Corona ein Thema bleibt?

Noch gibt es keine Pläne für den Fall, dass sich an der jetzigen Lage bis zum nächsten Jahr nichts ändert. Dies wäre auch viel zu weit vorausgedacht, da keiner sagen kann wie sich das Ganze entwickelt. Die Saison hat gezeigt, dass wir fähig und in der Lage sind, trotz der ganzen Auflagen und Erschwernisse, eine Badesaison auszurichten. Darauf lässt sich auch die nächsten Jahre aufbauen. Aber natürlich hoffen wir, dass sich die Lage wieder normalisiert und wir das nächste Jahr unser schönes Schwimmbad wieder für alle öffnen können.