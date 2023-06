Der Turnverein Blau-Weiß Stühlingen traf sich an Pfingsten mit 22 Teilnehmern zum Kurt-Laumann-Turnier bei schönstem Sommerwetter. Simone Bermann und Lukas Laumann gewannen im Finalspiel gegen Stephanie Widmann und Heiko Güntert in einem Langsatz mit 9:6. Sponsoren für das leibliche Wohl waren Ingrid Laumann und Andi Hübner.

Das im Juli 2015 verstorbene Ehrenmitglied Kurt Laumann liegt dem Verein noch immer am Herzen, seit Pfingsten 2016 findet das jährliche Turnier statt. Die Witwe Ingrid Laumann ist nicht nur eine der aktiven und sehr erfolgreichen Tennisspielerinnen, sie unterstützt auch mit regelmäßigen Spenden den Verein. Als lockeren Einstieg in den Tennissport lädt der Verein am 15. Juli zum Grümpelturnier ein.

Auch und gerade für die Jugend setzen sich die aktiven Mitglieder sehr ein: Die Jugendclubmeisterschaft findet vom 28. bis 31. Juli statt, gleich anschließend vom 31. Juli bis 4. August ist Zeit für das Jugendcamp des Tennisclubs Stühlingen. Und eine Schnuppermöglichkeit für zukünftige junge Tennisspieler wird am 1. August zum Angebot im Rahmen des Sommerferienprogramms Stühlingen eingeladen. Mit den Schweizer Nachbarn verbindet den Verein eine jahrzehntelange Freundschaft, welche beim Grenzlandturnier am 26. August in Schleitheim erneuert wird.

Die Clubmeisterschaften am 10. September setzen wieder die eigenen Maßstäbe hoch und am 23. September lädt der Verein zum Ernst-Heimburger-Turnier ein. Am 21. Oktober treffen sich die Aktiven zum Vereinsausflug, am 4. November startet die Wintervorbereitung auf dem Tennisplatz. Zusätzlich zu den eigenen Veranstaltungen, den Trainingsterminen und den lockeren Tennishocks ist der Verein auch sehr aktiv in der Jugendarbeit, es gibt Kooperationen mit allen Stühlinger Schulen.

Der Tennisclub Blau-Weiß Stühlingen hat 178 Mitglieder. Die drei gleichberechtigten Vorsitzenden Lukas Laumann (Öffentlichkeit), Benny Hogg (Wirtschaft) und Frank Geng (Sport) sind zu erreichen per E-Mail info@tc-stuehlingen.de und Telefon 0163 279 0532.