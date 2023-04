Die Feuerwehrabteilung Stühlingen hat zufrieden auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Neue Mitglieder wurden begrüßt, dennoch soll weiter für neue Mitglieder geworben werden, um die Tagesverfügbarkeit zu steigern.

In seiner ersten Hauptversammlung als Abteilungsleiter zeigte sich Joachim Braun überaus zufrieden. Darüber informiert Schriftführerin Marilena Günther in einer Mitteilung. Erfolgreich legten zwei Gruppen das bronzene Leistungsabzeichen ab. Feuerwehrkameraden der Abteilungen Stühlingen, Eberfingen, Mauchen und Schwaningen hatten sich unter Leitung von Michael Zolg und Robert Renker darauf vorbereitet. Aus Stühlingen waren Marilena Günther, Jonas Neumann, Julius Braun, Kenny Braun, Daniel Habi und Marco Adam erfolgreich mit dabei.

Den 26 Mitgliedern gesellten sich als Neuzugänge die beiden erfahrenen Feuerwehrmänner Jens Hotz und Frank Hotz aus Mauchen hinzu. Zu den 18 Proben kamen auch drei gemeinsame Proben mit dem Ausrückbereich Süd AUB (Stühlingen, Eberfingen, Mauchen) und eine groß angelegte Raumschaftsprobe mit der Feuerwehr Wutöschingen in der Firma Stobag hinzu.

Die Kameraden hatten sich außerdem in Lehrgängen weitergebildet. Neben den Einsätzen und Brandwachen konnten sich die Kameraden auch erholen: „Spannende Erinnerungen und feucht-fröhliche Erlebnisse konnten wir bei unserem gemeinsamen Ausflug im August an den Kaiserstuhl sammeln. Hochseilgarten, Weinprobe, Wildwasser-Rafting und die Besichtigung eines alten Bergwerks lieferten uns ein Wochenende voller Programm und kameradschaftlicher Momente“, schreibt Marilena Günther weiter in der Pressemitteilung zur Hauptversammlung.

Die fünf Mitglieder der Altersabteilung besichtigten Waldshut, ein Wasserkraftwerk an der Wutachmühle und die Abschlussprobe in Eberfingen. Außerdem wurde der 90. Geburtstag von Willi Bührer gefeiert.

Der stellvertretende Stadtkommandant Benjamin Schrader zeigte sich optimistisch, dass das neue Fahrzeug für die Abteilung Grimmelshofen bis Ende des Jahres geliefert werden könne. Er bedankte sich bei Stefan Madejski für die hervorragende Arbeit in der Atemschutzgeräte-Werkstatt und bei den Kameraden aus den anderen Abteilungen, die die Abteilung Stühlingen bei den Einsätzen unterstützen. Benjamin Schrader und Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger bedankten sich beide für den Einsatz beim Großbrand in Mauchen und lobten die gute Arbeit der Einsatzkräfte.

Kreisbrandmeister Dominik Rotzinger freute sich über die vielen Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehr und wünschte sich dies auch für die aktive Mannschaft. Gemeinderätin Corinna Pieper überbrachte die Grüße der Stadtverwaltung und wünschte, dass die Kameraden gesund und wohl­behalten aus den Einsätzen zurückkommen.

Der ehemalige Kommandant Hansjörg Adam wünschte sich für die Zukunft eine bessere Kameradschaftspflege, es sollten alle an den geselligen Anlässen wie dem Speck-Essen teilnehmen, nicht nur der harte Kern. Dank gab es vom Abteilungskommandanten Joachim Braun für seinen Vorgänger Jörg Beier, die frühere Schriftführerin Nicole Adam und für Rudolf Weidele. Mit einem gemeinsamen Abendessen wurde die Hauptversammlung der Feuerwehr beendet.