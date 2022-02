Stühlingen vor 4 Stunden

Zu schnell durch Lausheim: Aufstellung von Geschwindigkeitsinfosystemen im Ortsteil gewünscht

In Lausheim wird nach Ansicht der Bürger zu schnell gefahren. Deswegen will Ortsvorsteher Bernhard Engel zwei Geschwindigkeitsinfosysteme, um Autofahrer so zu bremsen. In Schwaningen hat man damit Erfahrungen gemacht.