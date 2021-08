von Ingrid Mann

„Die Münchinger Gläubigen können sich glücklich schätzen, Bartholomäus als ihren Patron zu haben.“ Mit dieser Eröffnung predigte Pfarrer Horst Herz in Vertretung von Pfarrer Fabian Schneider zum Patrozinium in Münchingen. Er ging auf das Leben und Wirken des Kirchenpatrons ein, dessen Gebeine in Rom aufbewahrt sein sollen und verehrt werden.

Der Pfarrer

Pfarrer Horst Herz, der schon 82 Jahre zählt und aus Waldshut kommt, hatte schon oft die Vertretung in der Schwarzwaldgemeinde übernommen. Barbara Benz vom Gemeindeteam schätzt sich glücklich, dass er bereitwillig immer wieder einspringt, wenn Not an Mann ist. Herz meinte, es brauche nicht viel Überzeugungskraft, er erfülle diese Aufgabe noch immer sehr gerne.

Die Musik

Da der Münchinger Kirchenchor aus Platzmangel auf der Empore nicht singen darf, wurde erneut die Familie Mann gefragt, ob sie das Patrozinium musikalisch gestalten würde. So wurde der Gottesdienst auch ein gelungenes musikalisches Fest, wofür Barbara Benz dem Familienchor Dieter, Ingrid, Claudia, Thomas, Petra und Christiane Mann mit einem großzügigen Geschenk dankte. Coronabedingt durfte auch wie das Jahr zuvor noch keine Prozession stattfinden.