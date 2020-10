von Yvonne Würth

An zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen wird in diesem Monat der Heilige Gallus in der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz gefeiert.

Patrozinium: Am kommenden Sonntag, 11. Oktober, findet um 10.15 Uhr die Eucharistiefeier mit Erntedankfeier zum Patrozinium des St. Gallus in der Kirche Mauchen statt. Die Familie Kraft sorgt für eine ansprechende musikalische Umrahmung des feierlichen Gottesdienstes. In der Kirche St. Gallus Eggingen wird das Patrozinium eine Woche später, am Sonntag, 18. Oktober, um 10.15 Uhr gefeiert.

St. Gallus: Patrozinium feiern heißt, sich mit der Bedeutung seines Patronats oder Patrons zu befassen. Das Hochfest des Schutzheiligen St. Gallus der Kirchen Eggingen und Mauchen wird jährlich Anfang Oktober gefeiert. Der Heilige Gallus gehörte zu jenen ersten Mönchen, die im 5. und 6. Jahrhundert nach Christus im alemannischen Siedlungsraum die Bevölkerung zum Christentum bekehren wollten. Der Buchautor und Rechtsanwalt Thomas Binder aus Freiburg widmete sich in einem Kapitel seines Erstlingswerkes „Kämpfen. Leiden. Lieben. Leben im Schwarzwald von den Kelten bis ins 20.Jahrhundert“ einem dieser Mönche, der feige und hinterrücks ermordet wurde.

