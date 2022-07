von Yvonne Würthwaldshut.redaktion@suedkurier.de

Nach dreijähriger Coronapause fand in Hameln die deutsche Zollmeisterschaft statt. Bereits zum fünften Mal wurde Daniel Kaiser aus Grimmelshofen deutscher Zollmeister im Dreikampf. Im Team der neu gegründeten deutschen Zoll-Nationalmannschaft fährt er am Donnerstag, 21. Juli nach Rotterdam zu den World Police and Fire Games, kurz WPFG.

1. Wer kommt in das Team?

Daniel Kaiser erzählt im Garten seines Eigenheims von den Herausforderungen, die vor ihm stehen: „Ins Team der Zoll-Nationalmannschaft kamen Athleten, die gute Chancen auf ein gutes Abschneiden haben und die eine oder andere Medaille erkämpfen können. Die anderen Athleten sind Langstreckenläufer, Gewichtheber, spielen Beachvolleyball und Volleyball oder Golf, schwimmen oder gehen bei Triathlon, Speerwurf, Langsprints, Treppenrennen und Indoor-Rudern an den Start.“

Wer ist Daniel Kaiser Daniel Kaiser (52 Jahre) aus Grimmelshofen ist Zollinspektor und arbeitet als Einsatz- und Selbstverteidigungstrainer am Bildungs- und Wissenschaftszentrum in Sigmaringen. Mit Ehefrau Agnes Kaiser hat er drei Kinder. Bereits fünfmal errang er den Titel deutscher Zollmeister im Leichtathletik-Dreikampf, 2008 gewann er bei den Europameisterschaften der Senioren in Slowenien die Silbermedaille der Altersklasse M 35 im Zehnkampf und 2015 wurde er zum Sportler des Jahres gewählt.

2. Wie sieht das Training aus?

Es gibt Zeiten, in denen er nicht trainiert und Zeiten, in denen er sehr diszipliniert dabei ist. „Ein bisschen Struktur hat mein Training doch, auch wenn ich im Groben schon nach Lust und Laune trainiere.“ Montags spielt er Volleyball mit der Freizeitgruppe des Turnvereins Stühlingen, in dem die ganze Familie stark engagiert ist. Donnerstags leitet er dort die Leichtathletikjugend. Er läuft zwischen sechs und zehn Kilometer oder verbringt seine Freizeit auf der Außenanlage der Stadthalle Stühlingen. „Hauptsächlich mache ich dort Würfe und Stöße. Oder Sprungserien und Tempoläufe. Sprints mit Vollgas stehen bei mir eher selten auf dem Programm, da ich mir dabei gerne mal eine Zerrung hole.“ Eine Bandscheibenvorwölbung nach einseitigem Training mit sechswöchigem Trainingsausfall direkt vor der deutschen Zollmeisterschaft hatte ihm zu schaffen gemacht, seither trainiert er bedachter: „Da hätte ich wohl früher mal auf die erfahrenen Sportler hören sollen und mir mit regelmäßiger Gymnastik die Muskulatur in den Beinen geschmeidiger machen sollen, da diese bei mir wohl genetisch bedingt an manchen Stellen verkürzt sind.“ Vor der Familiengründung hatte er in seiner alten Heimat Albbruck-Buch bei Otto Westermann trainiert, in Stühlingen trainiert er meistens alleine. Gleichzeitig wechselte er von seiner Dienststelle in Albbruck nach Sigmaringen, wo Kaiser seit 25 Jahren Lehrender für einsatzorientierte Selbstverteidigung und Einsatztraining für angehende Waffenträger ist.

3. Gibt es Erfahrungen mit so großen Wettkämpfen?

Bereits im Jahr 2003 trat Daniel Kaiser erfolgreich bei der WPFG im Zehnkampf an, er holte sich die Bronzemedaille: „Obwohl ich vor der Anmeldung noch nie einen Zehnkampf bestritten hatte.“ 2008 gewann er bei den Europameisterschaften der Senioren in Slowenien die Silbermedaille der Altersklasse M 35, ebenfalls im Zehnkampf.

4. Was sind seine Ziele für die WPFG in Rotterdam?

„Eigentlich hätte ich gerne den Leistungsstand wie vor Corona“, erklärt Daniel Kaiser. Er startet in der Altersklasse 50 bis 54 Jahre und wünscht sich schon, zwei bis drei Medaillen mit nach Hause zu nehmen. Die Leistungen, die er im Training und bei den Wettkämpfen der deutschen Zollmeisterschaft in Hameln erreicht hatte, möchte er natürlich bestätigen oder sogar übertreffen, da müsse aber einiges zusammenpassen – Motivation könne beflügeln oder hemmen. „Außerdem habe ich im Wettkampf nicht so viele Versuche wie im Training und das Wetter kann man auch nicht beeinflussen. Wenn der Boden nass und rutschig ist, können keine guten Ergebnisse herauskommen.“ Er freut sich neben den Wettkämpfen auch auf das Erlebnis an sich: „Alleine der Einmarsch mit den Sportlern der verschiedenen Nationen ins vollbesetzte Stadion, das Eröffnungsspektakel mit Programm und der Entzündung des „olympischen Feuers“ ist gigantisch und so ähnlich, wie man es vom Fernsehen her kennt. Olympia light sozusagen. Es werden auch Profis antreten, die bei internationalen Wettkämpfen im Fernsehen zu sehen waren.“

5. Was sagt die Familie zu seiner Sportbegeisterung?

Die Familie Kaiser ist sportlich sehr aktiv. Ehefrau Agnes Kaiser ist Oberturnwartin und Vorsitzende beim Turnverein Stühlingen. Sie hatte die Turnerjugend nach der Corona-Zwangspause zusammen mit ihrem Team wieder aufgebaut und 2022 mehrere Auftritte und Wettkämpfe erfolgreich wahrgenommen. Tochter Jenna war bei der deutschen Zollmeisterschaft mit ihren Eltern in Hameln dabei. Sie hatte selber teilgenommen und dabei Leistungen gezeigt, die bronze-würdig sind. Vivian und Noah machen ebenfalls Sport. Vivian studiert in Freiburg Lehramt mit Schwerpunkt Sport und Deutsch. Davor war sie ebenfalls eine vielseitige Leichtathletin und holte für den TV Stühlingen bei den badischen Meisterschaften eine Bronzemedaille im Stabhochsprung. Noah ist noch Schüler und wechselte vom Fußball zur Volleyballgruppe, wo er montags mit seiner Schwester Jenna und seinen Eltern in der Halle steht. Leichtathletisch wirft er am liebsten den Speer.

5. Was sind die 19. World Police and Fire Games?

Die WPFG sind eine Art Olympische Spiele für die Angehörigen von Polizei, Zoll, des Justizvollzugsdiensts und der Berufsfeuerwehren und finden seit 1985 alle zwei Jahre statt. Sie sind eine der drei größten Sportveranstaltungen ihrer Art auf der Welt. Ziel der Weltsportspiele ist es, die Angehörigen der verschiedenen Berufsgruppen zusammenzuführen, sich im sportlichen Wettkampf zu messen, die Leistungsfähigkeit der Einsatzkräfte zu steigern sowie freundschaftliche Verbindungen untereinander zu schaffen, das Verständnis für die Arbeit des anderen zu fördern und eine Vorbildfunktion einzunehmen.