Stühlingen vor 7 Stunden

Zirkus Marvin Weisheit zieht nach Feuerspucker-Katastrophe weiter und tritt in Bettmaringen auf

Nach dem Unfall während des Feuerspuckens in der Zirkus-Vorstellung am 13. Mai in Schluchsee, tritt der Zirkus Marvin Weisheit noch bis zum 11. Juni in Bettmaringen auf.