Zum Theaterabend lädt der Radsportverein Ofteringen dieses Jahr nach der Corona-Zwangspause wieder ein. Der Dreiakter „Zehn Millionen suchen einen Erben“ von Emil Stürmer verspricht viel Aufregung.

Termine und Kontakt

Termine: Die Aufführungen finden am Samstag, 13. November um 20 Uhr und am Sonntag, 14. November um 18 Uhr statt sowie am Samstag, 20. November um 20 Uhr und am Sonntag, 21. November um 14.30 Uhr. Einlass ist jeweils 1,5 Stunden vorher.

Kontakt: Der Vorsitzende des RSV Ofteringen Andreas Merk ist per Telefon 07746/929 74 83 und E-Mail (andreas.merk@web.de) zu erreichen.