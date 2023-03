Die Hohenlupfenschule hat erneut das große Fußballturnier der umliegenden Grundschulen ausgerichtet. Der Wanderpokal stand seit 2018 in der Auwiesenschule Horheim-Schwerzen, danach musste wegen Corona pausiert werden. Schüler und Lehrer hatten sich mit Eifer vorbereitet und kamen am Dienstag in die Stadthalle Stühlingen, viele wurden von eigenen Fanclubs begleitet. Gespielt wurde fair aber dennoch sehr ernsthaft, auch gab es manche Tränen.

Den ersten Platz erzielten die Grundschüler der Alemannenschule Wutöschingen nach einem spannenden Elfmeter-Spiel knapp vor der Auwiesenschule Horheim-Schwerzen. Platz drei ging an die Grundschule Weizen. Alle Kicker erhielten Urkunden, für die Erst- bis Drittplatzierten gab es außerdem Medaillen. Die Plätze vier bis neun gingen an die Grundschule Bonndorf, Schlüchttalschule Grafenhausen, Hohenlupfenschule Stühlingen, Grundschule Berau, Grundschule Eggingen und Grundschule Untermettingen.

Bürgermeister Joachim Burger fungierte in beiden Finalspielen als Schiedsrichter. Durch den Vormittag führte Rektorin Susanne Schlatter, Unterstützung erhielt sie von Sportlehrerin Mary Würth und Frieda Schlatter bei der Organisation sowie von Francesco Brindisi und Michael Glattfelder im sportlichen Bereich. Eltern der vierten Klassen haben zur Bewirtung einen Essensstand im Foyer der Stadthalle aufgebaut.

Bildergalerie vom Fußballturnier im Internet:

http://www.sk.de/11500103