von Yvonne Würth

Seit August 2020 laufen die umfangreichen Arbeiten zur Renaturierung der Wutach beim Stühlinger Ortsteil Weizen auf der deutschen Flussseite. Die Maßnahmen auf deutscher Seite sind mit 1,3 Millionen Euro veranschlagt. Der Kanton Schaffhausen hat die entsprechenden Arbeiten zur Revitalisierung des Gewässers bereits 2014 abgeschlossen und dafür mehr als zwei Millionen Franken aufgewendet.

Insgesamt rund 2,5 Millionen Euro werden für die Renaturierung der Wutach zwischen Stühlingen und Weizen ausgegeben. | Bild: Yonne Würth

Bis Jahresende sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Danach kann die Wutach bei Weizen ihr wesentlich breiteres Gewässerbett in Besitz nehmen und viele neue Lebensräume schaffen. „Neben den vielen positiven Effekten für Tiere und Pflanzen wird sich nicht zuletzt der Mensch an der neugeschaffenen, artenreichen und naturnahen Flusslandschaft erfreuen können“, so die Einschätzung des Sprechers des Regierungspräsidiums, Matthias Henrich.

Wutöschingen Im Sommer herrscht hier wieder freie Fahrt Das könnte Sie auch interessieren

Mit baulichen Maßnahmen werden nur jene Uferbereiche geschützt, in denen sich der Fluss künftig nicht ungehindert ausbreiten darf. Dies betrifft größtenteils die Böschungen entlang des Rad- und Fußweges.

Zuviel Kies

Etwa 3000 Kubikmeter Kies konnten nicht verbaut werden. Die Abfuhr hätte 50.000 Euro gekostet, weshalb das Regierungspräsidium eine Firma gesucht hat, welche diesen Kies verwerten kann. „Ein Interessent wurde gefunden, und in den nächsten zwei bis drei Wochen sollte das Material abtransportiert werden“, so Matthias Henrich.

Blick vom Schweizer Ufer auf die Wutach-Renaturierung bei Weizen. | Bild: Yvonne Würth

Danach wird die Firma Schleith den Weg fertigstellen. Nachdem der größte Teil des Erdabtrages abgeschlossen ist, sind derzeit die abschließenden Abtragungs- und Modellier-Arbeiten im Gange. Im Anschluss werden die freigelegten neuen Flussabschnitte planungsgemäß modelliert. Nach Beendigung der Erdarbeiten wird der neue Rad- und Fußweg fertiggestellt und im Sommer freigegeben.

Stühlingen So sollen Flora und Fauna im Gebiet „Blumberger Pforte und Mittlere Wutach“ geschützt werden Das könnte Sie auch interessieren

Rad- und Fußweg

„Dieser Rad-Wanderweg ist vor allem im unteren Bereich für einen zertifizierten Radweg noch recht verbesserungswürdig“, befindet Antonia Kramer-Diem, Mit-Vorsitzende des Schwarzwaldvereins Stühlingen. „Wir haben den Wunsch, dass Radweg und Fußweg getrennt verlaufen bei der Ehrenbach-Mündung in die Wutach und wissen noch nicht, ob das klappt. Dazu hatten wir die Idee, einen Steg über das Abfluss-Rohr zu bauen. Der Planer hatte dies auch befürwortet, nun hängt es allerdings davon ab, wie hoch die Kosten sind und ob am Ende noch genug Geld dafür da ist.“

Eggingen Dreistündiges Unwetter am Mittwochnachmittag über Eggingen richtet größere Schäden an Das könnte Sie auch interessieren

Wenn der Radweg fertig gestellt ist, werde der Stühlinger Schwarzwaldverein bei einem Vor-Ort-Termin entscheiden, ob er den Schluchtensteig gleich wieder markieren und freigeben kann oder ob die Umleitung über die Schweiz bis zum Abschluss aller Arbeiten im Herbst bestehen bleiben muss.

Zum Abschluss der Renaturierung soll eine Fachfirma die momentan noch zu Haufen geschichteten Wurzelstrünke und Baumstämme in das Bett der Wutach und in die neuen Seitenarme bauen. „Bis in den Herbst hinein wird das neue Gewässerbett mit ökologisch wertvollen Struktur- und Schutzelementen ausgestattet. Damit entsteht im Fluss Strömungsvielfalt. Diese bietet eine wichtige Grundlage dafür, dass wertvolle Lebensräume für eine Vielzahl von Lebewesen geschaffen werden“, so Behördensprecher Matthias Henrich.