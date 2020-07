von Juliane Kühnemund

Seine Meinung hatte Gewicht, egal ob im Gemeinderat Wutach, im Kreistag des Landkreises, in der FDP oder bei landwirtschaftlichen Streitthemen. Erhard Graunke war ein Mann mit Rückgrat, der sich mit viel Herzblut im öffentlichen Leben eingesetzt hat. Jetzt ist Erhard Graunke im Alter von 66 Jahren gestorben. Mit seiner Familie trauern zahlreiche politische Weggefährten und Berufskollegen im ganzen Landkreis um den Freund, dessen großes Engagement allseits geschätzt wurde.

Bestürzt über den Tod von Erhard Graunke zeigte sich Wutachs Bürgermeister Christian Mauch: „Ich bin sehr traurig über den Verlust.“ Erhard Graunke lebte in und für Wutach, er war von 2009 bis heute Mitglied des Gemeinderates Wutach, war Mitbegründer der Unabhängigen Wählergemeinschaft Wutach und seine Meinung im Ratsgremium hatte Gewicht, verfügte er doch über großes Fachwissen und ebenso großes Demokratieverständnis. Auch die Vereinswelt seiner Heimatgemeinde lag ihm am Herzen, er war Mitglied in mehreren Vereinen und setzte sich für deren Anliegen ein.

Seit 2009 war Erhard Graunke, der der FDP angehörte, auch Mitglied des Kreistages. Im Mai 2019 hatte er seine dritte Amtsperiode angetreten. Er war von 2009 bis 2019 im Ausschuss für Schulen, Kultur und Tourismus und im Bau- und Umweltausschuss tätig. Seit 2019 brachte er sich im Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Bildung ein.

Bei der Landtagswahl 2006 sorgte Erhard Graunke als Kandidat der FDP für Aufsehen. In Wutach fuhr er mit 39,4 Prozent der Stimmen ein historisches Ergebnis für die Liberalen ein. Sein Mut, lokale Brennpunkte anzufassen, die eigene Überzeugung zu vertreten, hatte die Wähler offenbar überzeugt.

Neben seinem politischen Engagement war es die Landwirtschaft, die das Leben und Wirken von Erhard Graunke prägte. Beruflich bis zu seiner Rente im Landwirtschaftsamt Tuttlingen tätig, war Graunke auch Schäfer mit Leib und Seele – bis heute. Über viele Jahre gehörte Erhard Graunke dem BLHV-Kreisvorstand Waldshut an.

Er war Mitbegründer und Sprecher der BLHV-Arbeitsgruppe „Arbeitskreis deutscher Grenzlandwirte“, wo er die Problematik des Landverlustes deutscher Bauern an die Schweizer Berufskollegen mit höchstem Engagement und der nötigen Power bis in die große Politik trug. „Erhard Graunke war stets ein Kämpfer und Ansprechpartner für die Landwirtschaft“, sein Tod bedeute einen großen Verlust, so Michael Martin, BLHV-Bezirksgeschäftsführer und Oswald Tröndle, BLHV-Kreisvorsitzender.

Mit seiner Frau, zwei Söhnen und einer Tochter trauern unzählige Freunde und Wegbegleiter um einen Mann, der in der Region große Spuren hinterlassen hat.