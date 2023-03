Zum Zeitpunkt der Gründung im Jahr 2012, so erinnert es Bürgermeister Christian Mauch, seien die Vorbehalte gegen den Verband groß gewesen. „Man hat ein Bürokratiemonster befürchtet.“ Auch seitens der Landwirte – insbesondere des BLHV – habe es Skepsis gegeben.

Doch die kritischen Stimmen seien längst verstummt. Dem Verband gehören mittlerweile nicht nur 28 der 32 Kreisgemeinden an, sondern auch Gruppierungen wie der Nabu und eben auch der BLHV. Einzig Wutach, Laufenburg, Wehr und Dettighofen hatten sich Stand Ende 2022 noch nicht angeschlossen. Hauptaufgabe des Verbandes ist die Umsetzung der Landschaftspflegerichtlinie des Landes und damit der Erhalt der Artenvielfalt und der Kulturlandschaft. Dabei versteht sich der LEV als Dienstleister, der Landwirte berät und unterstützt. „2022 hat der LEV eine Million Euro an Fördermitteln in den Landkreis geholt“, so Mauch. Wichtigster Partner für den Verband sind die Landwirte im Kreis selbst.

Obwohl die Gemeinde bislang kein Mitglied ist, profitieren auch Wutacher Landwirte beziehungsweise jene, die Flächen auf der Gemarkung bewirtschaften. Diese erhielten mithilfe des LEV im vergangenen Jahr 19.000 Euro an Fördermitteln. „Das ist schon ein Fingerzeig auf den Solidargedanken“, so Bürgermeister Mauch weiter. Denn die Ansprüche an die Mitgliedskommunen sind gering: 300 Euro Mitgliedsbeitrag und eine Arbeitssitzung pro Jahr. „Das ist überschaubar“, so Mauch. Er schlage dem Gremium deshalb vor, dem Verband beizutreten. „Ich würde das unterstützen“, meinte etwa Günter Nosbüsch (Unabhängige Wählergemeinschaft). Schließlich profitierten Natur und Landwirte. Dem hatten seine Ratskollegen nichts hinzuzufügen, und so fiel der einstimmige Beschluss.