von Gertrud Rittner

Wutach – Mit 19 Jahren übernahm er die Leitung des Kirchenchores Ewattingen, 25 Jahre später ist er immer noch Chorleiter und Organist. Unter Freunden der Kirchenmusik in der Region ist Tim Fischer aus Weizen als hervorragender Organist und Chorleiter bestens bekannt.

In diesem Jahr blickt der gelernte Elektroingenieur auf sein 25-jähriges Jubiläum als Chorleiter in Ewattingen zurück. In der Jahreshauptversammlung des Kirchenchores überreichte ihm Pfarrer Linus Ibekwe die Urkunde des Diözesan-Cäcilien-Verbands.

Premiere beim Dorfjubiläum

Die Freude im Kirchenchor Ewattingen war groß, als sich der damals 19-jährige Schüler bereit erklärte, den Chor zu übernehmen. Nach dem Weggang des früheren Dirigenten Clemens Blattert sah sich der Kirchenchor vor einer schwierigen Situation. Durch enge Kontakte zum Kantorat Neustadt und Bezirkskantor Johannes Götz, der die kirchenmusikalische Ausbildung leitete, war der Chor auf den jungen Mann aus Weizen aufmerksam geworden. Die damalige Vorsitzende des Kirchenchors, Marlene Kech, hatte den jungen Mann für den Chor gewonnen. Bei der Vorbereitung und beim Auftritt vor großem Publikum am 1200-jährigen Dorfjubiläum hatte der junge Dirigent gleich derart viel Freude, dass er die Zusage gab, den Chor auch auf Dauer zu übernehmen.

Als siebenjähriger Schüler hatte Tim Fischer bereits den Wunsch, Klavier zu spielen. Seine Eltern ermöglichten ihm diesen Wunsch und später auch als er mit dreizehn Jahren das Orgelspiel erlernen wollte. Mit 15 Jahren nahm der talentierte Schüler die Ausbildung zum C-Musiker auf. Unter Johannes Götz absolvierte Tim Fischer mit sehr guten Leistungen die Prüfungen. Neben seiner Tätigkeit als Organist in Fützen und weiteren Nachbarorten von Weizen spielte er über zehn Jahre Klarinette beim Musikverein Weizen.

Der Kirchenchor Ewattingen war der erste Chor unter seiner Leitung als Dirigent. Schon damals verfügte der Chor über ein reiches Repertoire an klassischen Kirchengesängen und weltlicher Musik. Vom Scholagesang bis zum Volkslied konnte er auf viele Schätze zurückgreifen. Sein Vorgänger hatte den Chor auch mit der Welt der neuen geistlichen Gesänge bekannt gemacht.

Doch nicht nur die Arbeit verband Chor und Dirigent, auch der menschliche Kontakt passte sofort. Bei den Proben forderte der Dirigent die Sängerinnen und Sänger, die sich gerne den Herausforderungen stellten. Der Höhepunkt seiner 25-jährigen Dienstzeit war das Kirchenchorjubiläum. Mit einem Konzert blickte der Chor auf 125 Jahre und 140 Jahre zurück. Passend dazu hatte der Chorleiter Lieder verschiedenster Epochen ausgesucht. Während der Jahre kamen noch mehr Werke dazu, die der Chor zu festlichen Anlässen während der Gottesdienste aufführte. Dazu gab es Auftritte bei weltlichen Feiern oder gemeinsamen Aktivitäten.

Chor braucht Verstärkung

Als Tim Fischer sich entschied, mit seiner Familie in Weizen zu bleiben, waren alle im Chor froh über diese Entscheidung. Die menschliche Nähe wurde während der letzten drei Jahre durch den pandemiebedingten Wegfall der Proben kaum gestört, da allen daran gelegen war, die schwierige Zeit gemeinsam zu überbrücken. Damit der Chor und Dirigent sich noch viele Jahre die Treue halten können, hoffen beide auf kräftige Verstärkung der Sänger.