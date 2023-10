Es kommt zum Einsatz, wenn sich Prominenz ankündigt oder, um einen Menschen zu ehren: das Goldene Buch. Doch manche Gemeinden haben keines – so auch Wutach. „In der Gemeinde gab und gibt es bis dato kein Goldenes Buch“, erinnert sich der frühere Bürgermeister Christian Mauch auf Nachfrage. Sein Nachfolger Alexander Pfliegensdörfer hatte kurz zuvor betont, dass er sich über dessen Anschaffung noch keine Gedanken gemacht habe. Die Verwaltungsarbeit gehe in den ersten Monaten seiner Amtszeit vor.

In seiner 16-jährigen Amtszeit sei nie die Frage aufgekommen, ob die Gemeinde ein Goldenes Buch anschaffen sollte, erinnert sich Mauch. Möglicherweise habe es in Münchingen oder Lembach solche vor dem Zusammenschluss gegeben. In den wenigen Unterlagen aus dieser Zeit, die in das Archiv am heutigen Verwaltungssitz in Ewattingen übernommen wurden, habe er nie einen Hinweis darauf entdeckt, aber auch nicht danach gesucht. Er habe in seiner Amtszeit die Anschaffung eines Goldenen Buchs nicht als zwingend angesehen, zumal er kein Fan davon sei. Einen Antrag an die Verwaltung, ein Goldenes Buch anzuschaffen, hätte er in einer Sitzung behandelt. Möglicherweise hätte Wutach dann ein solches Werk. Es sei allerdings nie ein solcher Wunsch an ihn herangetragen worden, erklärt der ehemalige Rathaus-Chef.

Mauch überlegt: Sicherlich, es habe den ein oder anderen Besuch eines hochrangigen Politikers in Wutach gegeben. Auch Künstler wie Ingolf Lück hatten vor langer Zeit einmal einen Auftritt in der Gemeinde. Aber deshalb ein Goldenes Buch anschaffen? Dies sei seiner Meinung nach nicht zwingend. Zumal die Gemeinde Wutach, die nicht zu den finanzstärksten im Landkreis zählt, sicherlich auch vor seiner Zeit wohl aus diesem Grund auf solche Dinge einfach verzichtet hatte. Sich um die Verwaltungsarbeit zu kümmern, die Finanzen gezielt einzusetzen, habe immer Priorität gehabt in Wutach.