von Juliane Kühnemund

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in der Gemeinde Wutach ist hoch. Bürgermeister Christian Mauch sprach in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend von 27 aktiven Fällen und von eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 1000. Woher diese hohen Infektionszahlen kommen, lasse sich nach den Worten des Rathauschefs nicht nachvollziehen. Es habe seines Wissens keine größeren Treffen oder Veranstaltungen in Wutach gegeben, zudem seien die Infizierten diffus über alle Ortsteile verteilt.

Diese Coronalage ist für den Bürgermeister nun auch Anlass, den sonst immer am ersten Werktag im Jahr stattfindenden Neujahrsempfang ausfallen zu lassen. „Die Veranstaltung macht in dieser Situation keinen Sinn“, so Christian Mauch, zumal auch noch die neue Virusvariante im Anzug sei. Mauch geht auch davon aus, dass die Corona-Regelungen bis zum 2. Januar sicherlich nicht entscheidend gelockert werden. Und einen Neujahrsempfang unter 2-G-Vorschriften und mit Maskenpflicht könne er sich nicht vorstellen.

Rund um den Ratstisch herrschte ebenfalls die Meinung, dass auch 2022 auf den Empfang verzichtet werden sollte. Schon 2021 war der Neujahrsempfang Corona bedingt ausgefallen, ebenso die geplante Einweihung der komplett sanierten Wutachhalle, die im November dieses Jahres hätte stattfinden sollen.