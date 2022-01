von Stefan Limberger-Andris

Wutach werde sich künftig auf Investitionen in die kommunale Infrastruktur konzentrieren, so Bürgermeister Christian Mauch in der jüngsten Ratssitzung. Insbesondere sprach er von Gewerbe- und Wohnbauflächen, um einheimische Betrieb am Ort und die Einwohnerzahl stabil zu halten. Der Gemeinderat beschloss den kommunalen Haushalt 2022 einstimmig.

Der Haushalt stelle eine mutige, aber ausgewogene Planung dar, zeigte sich Christian Mauch froh über das positive Abstimmungsergebnis im Gremium, das die Planung mittrage und sich gegen eine Angsthasenplanung gestellt habe. Christian Mauch bezog sich auf die sich doch verschlechternden Kennzahlen im Haushaltswerk. Die Verschuldung der Gemeinde steigt stark an, die Ergebnisrücklagen sinken, die Liquidität verschlechtert sich. Es ist keine Zuführung in die finanziellen Rücklagen vorgesehen, stattdessen eine Entnahme.

Wutach Ab ins Ski-Vergnügen: Der Lift auf Sandern in Ewattingen läuft, die Loipen sind gespurt Das könnte Sie auch interessieren

Die Projektinvestitionen seien allerdings mit Bedacht gewählt worden, weil sie sinnvoll und auch refinanzierbar seien, zeigte sich Christian Mauch dennoch zufrieden mit dem kommunalen Haushaltswerk. Die bedeutendsten Investitionen, weil infrastrukturell sinnvoll, fließen in die Erschließung des Gewerbegebiets Vor Gärten (986.500 Euro), in den Neubau einer Pelletsanlage der Nahwärmeversorgung Ewattingen (260.000 Euro), in ein Feuerwehrfahrzeug für die Abteilung Ewattingen (157.000 Euro) und in die Verlegung der Wasserleitung Am Eisbuck (86.000 Euro).

Aus dem Ratsgremium gab es positive Stimmen zum Haushalt. Corina Thoma (CDU) sprach von etlichen Projekten, in die die Gemeinde investiere, Erich Zimmermann (Unabhängige Wählergemeinschaft Wutach; UWW) sowie Günter Nosbüsch (UWW) von einem beruhigenden Zahlenwerk und einem guten Wirtschaften der Gemeinde. Frank Grieshaber (UWW) mahnte weitere Investitionen in Bau- und Gewerbegebiete an.

Steuereinnahmen steigen

Gemeindekämmerer Arnold Hettich hatte in bewährter Vorgehensweise einen Haushaltsentwurf vorbereitet, in dem er vorsichtig rechnete. Bei den Ergebnisrücklagen sei noch nicht das letzte Worte gesprochen. Möglicherweise verbessere sich der voraussichtliche Stand der Rücklagen noch, weil das Haushaltsjahr 2021 noch nicht abgerechnet sei. Arnold Hettich rechnet mit einem leichten Plus (rund 87.000 Euro) der Steuereinnahmen, Grund- und Gewerbesteuersätze bleiben unverändert. Von den Finanzumlagen bereinigt erwartet er 1,1098 Millionen Euro Steuern, ein Plus zum Vorjahr von rund einer Viertel Million Euro.

wutach Jetzt ist das Privatwaldrevier in Frauenhand Das könnte Sie auch interessieren

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde wird im laufenden Haushaltsjahr deutlich zurückgehen (einzig beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wird mehr ausgegeben). Vorgesehen sind etwas mehr zwei Millionen Euro an Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (rund 800.000 Euro weniger als 2021) und rund 1,06 Millionen Euro (rund 854.600 Euro weniger als 2021) an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.

Das investitionsintensivste Projekt des laufenden Haushalts wird die Erschließung des Gewerbegebiets „Vor Gärten“ im Westen von Ewattingen sein, für das 986.500 Euro vorgesehen sind. In dem geplanten Gewerbegebiet an der L 171 werden sieben Gewerbegrundstücke zur Verfügung gestellt. Der bebaubare Planungsbereich umfasst 1,77 Hektar Fläche. Insgesamt wurden 1,88 Hektar überplant. Angelegt werden muss noch ein offenes Erdbecken zur Regenwasserbewirtschaftung mit einem Volumen von bis zu 500 Kubikmetern, etwas nördlich am Waldrand gelegen.

Ein Auszug aus dem kommunalen Haushalt 2022 der Gemeinde Wutach. Die Zahlen geben den geplanten Stand zum 31. Dezember 2022 an. In Klammern steht der Stand zum 1. Januar 2022.