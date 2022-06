von Martin Schwenninger

Wutach – Gips als Baustoff in der Rigipsplatte kennt jeder. Die Verwendung als Dünger ist schon weniger bekannt. Dass der Ewattinger Gips aber Rohstoff für herausragende Kunstwerke in der Klosterkirche in Salem war, überraschte doch viele Teilnehmer an der Eröffnung der Erlebnistour Wutach (siehe Infobox).

Die rund neun Kilometer lange Strecke läuft beginnend an der Wutachhalle in Ewattingen übers Bachtal zur Wutachmühle, folgt der Wutach aufwärts bis zum Kanadiersteg und geht dann nach einem Stück Gauchachschlucht wieder über den Mundelfinger Waldlehrpfad zum Bruderhof zurück nach Ewattingen. „Die Strecke ist nicht nur in eine sehr schöne und teilweise geschützte Naturlandschaft eingebettet, sondern bringt die Wanderer mit der Bachtalmühle, dem ehemaligen Gipsstollen und der St. Wolfgangskapelle mit Bruderhof auch zu interessanten zeitgeschichtlichen Zeugen von Ewattingen“, lobte Bürgermeister Christian Mauch bei der offiziellen Eröffnung der Tour die Streckenführung.

Dies wollten 40 Teilnehmer selbst unter fachkundiger Führung von Gewässerführer Günter Nosbüsch erkunden. Gerade seine profunden Ausführungen zur Bachtalmühle und zum Gipsabbau an der Wutachmühle waren für alle spannend. Interessante Erlebnisberichte von Teilnehmern, die den Gipsstollen noch als Abenteuerspielplatz in ihrer Jugend erlebt haben, ließen die Geschichte des Bergwerks wieder lebendig werden. Wer mit Günter Nosbüsch in der Wutachschlucht unterwegs ist, taucht mit ihm intensiv in das Leben der Biber ein. Seine Faszination für dieses hochgradig an den Lebensraum Wasser angepasste Tier sprang sofort auf die Besucher über und spätestens, wenn alle übers Biberfell streichen oder dem Biber auf den Zahn fühlen durften, war man sich einig, dass diese Tierart trotz möglicher Konflikte ein Wunder der Natur ist. Bei einer flüssigen Stärkung, die von der Gemeinde Wutach an der St. Wolfgangskapelle angeboten wurde, erläuterte Markus Binninger die Geschichte des Bruderhofes und der im Jahr 2020 abgeschlossenen Renovierung der Kapelle.

Da der ein oder andere am Kiosk an der Wutachmühle noch einkehren wollte, splittete die Gruppe sich an der Wutachmühle auf. Die Teilnehmer befanden, dass die neue Runde zu Recht als Erlebnistour bezeichnet werden kann und viele Optionen bietet. So kann die Strecke um den informativen Mundelfinger Waldlehrpfad verlängert, oder nur in Teilen gelaufen werden, weil zur und von der Wutachmühle die bestehende Busverbindung genutzt werden kann.

Sichtlich zufrieden mit der neuen Tour war auch Christian Mauch. Sein Dank galt allen, die zum Gelingen des neuen Weges beigetragen haben, insbesondere Günter Nosbüsch für die tolle Führung, der Familie Binninger für die Erlaubnis, künftig quasi an ihrem Stubenfenster vorbei die Wanderer auf ihrem Grundstück willkommen zu heißen und bei Martin Schwenninger vom Schwarzwaldverein für die Ergänzung der Beschilderung. Wer nicht das Vergnügen einer geführten Tour hat, kann an vier Stationen auf Infotafeln neue Erkenntnisse über den Ort gewinnen, oder einfach die am Wegesrand stehenden Blumen bewundern.