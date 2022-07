von Stefan Limberger-Andris

Wutach (lim) Spätestens im Februar wird feststehen, wer die Nachfolge von Christian Mauch als Bürgermeister von Wutach antritt. Der Gemeinderat legte in der jüngsten Sitzung die Terminplanung zur Wahl und den Bewerbungsfristen fest. Der Wahltermin wurde auf den 29. Januar festgelegt, ein möglicher zweiter Wahlgang ist am 12. Februar. Die Bewerbungsfrist beginnt am Samstag, 12. November, und endet am Montag, 2. Januar, um 18 Uhr. Noch nicht festgelegt wurde die Besetzung des Wahlausschusses und der Wahlvorstände. Dies werde in den nächsten Wochen bestimmt, erläuterte Mauch. Inwieweit und in welchem Format eine öffentliche Veranstaltung mit Vorstellung der Kandidaten organisiert werden kann, ließ Christian Mauch ebenfalls offen. Als Wähler sind derzeit 966 Personen. Der heute 57-jährige Christian Mauch war 2007 ins Amt gewählt und 2015 bestätigt worden. Anfang Juni teilte er überraschend seinen Verzicht auf eine dritte Kandidatur mit. Die Amtszeit von Mauch endet im April 2022.