Stühlingen – Der Ortschaftsrat Schwaningen hat die Prioritätenliste bei der Mittelanmeldung für den Haushalt 2024 besprochen. Ein Stromanschluss mit Stromzähler soll am Festplatz fest installiert werden und auch das neue Baugebiet „Im Letten“ soll mit auf die Liste. Für Vorführungen und Veranstaltungen im Bürgerhus soll ein Beamer mit Leinwand angeschafft werden.

Bei den Ausgaben für Feldmittel wird versucht, mit der Gemarkung Weizen oben auf dem Kalvarienberg den Feldweg besser auszubauen und zu befestigen. Da dieser Weg beide Gemarkungen betrifft, wird sich Ortsvorsteher Uwe Kredig mit dem Ortschaftsrat Weizen in Verbindung setzen. In der Bürgerfragestunde wurde das Thema Hundekot-Beutel aufgegriffen, da in Weizen an der Brücke ein Behälter dafür hängt. Es wird abgeklärt, ob es sich um ein öffentliches oder privates Behältnis handelt.

Es kam die Frage auf, ob an die Dobelhütte wieder ein Wasserrad installiert wird, da seit Jahren zu wenig Wasser vom Berg dafür fließt. Das soll mit der Ortsvereinsgemeinschaft noch besprochen werden. Ein neuer Obstbaum am Friedhof, der der Trockenheit zum Opfer fiel, soll im Herbst neu gepflanzt und mit einem Wassersack zur Reserve ausgestattet werden. Die Vorsitzende der Landfrauen, Nicole Schlatter, bedankte sich für den Raum im Bürgerhus auf dem Speicher, Lob und Dank will Kredig an den Bauhof Stühlingen weitergeben, da dieser hauptsächlich mit den Arbeiten betraut war.

Der Ortschaftsrat beschloss, die Kosten für die Entsorgung des alten Wasserrads und Bretter der Dobelhüttenbrücke zu übernehmen. Auch die jährlichen Wartungskosten für den Defibrillator sollen übernommen werden. Er befindet sich in der Ortsmitte unter der Kirche auf dem Franz-Kehl-Platz. Die Aufsicht wird dem örtlichen Gebäudemanagement übertragen.

Es wurde bekannt gegeben, dass es im Bürgerhus WLAN gibt. Der Platz beim Feuerwehrgerätehaus wurde neu gepflastert, die offenen Stellen beim Kindergarten/Bürgerhus werden geteert. Der Zugangsweg soll verbreitert werden, damit Pelletslieferungen und Feuerwehrfahrzeuge besser durchkommen. Danach werden die Arbeiten abgeschlossen. Ortsvorsteher Kredig wünschte sich ein größeres Interesse der Bevölkerung an den Informationen des Ortschaftsrats. Bei der Einführung in den Defibrillator, waren schließlich viele Besucher da. Die nächste Ortschaftsratssitzung ist am Dienstag, 17. Oktober, im Bürgerhus.