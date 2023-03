Mit dem Bärensonntag treibt der Stühlinger Ortsteil Lausheim den Winter aus. Der älteste Schüler des Abschlussjahrgangs wird durch das Dorf getrieben und muss ins eiskalte Wasser springen. Wir haben den Bären begleitet.

Acht Sprünge schafft Nico Albicker, dann geht es im Kofferraum zurück nach Hause, um heiß zu duschen. Das Spektakel des Bärensprungs Lausheim wird regelmäßig von vielen Zuschauern verfolgt. | Bild: Yvonne Würth

An Laetare, dem Sonntag mitten in der Fastenzeit, springt traditionell der älteste Schüler des Abschlussjahrgangs in den gestauten Dorfbach Lausheim. Dieses Jahr schlüpft Nico Albicker in diese Rolle und schafft acht Sprünge, mehr als je zuvor