Studie ermittelt Bedürfnisse junger Menschen in Stühlingen. Günstiger und gemeinschaftlich genutzter Wohnraum gewünscht

Stühlingen – Die Stadt Stühlingen wurde als eine von sechs Modellregionen für das Projekt „Junges Wohnen: Zukunftsorientierte Wohnmodelle für junge Erwachsene durch Umnutzung von leer stehenden Gebäuden im Ortskern“ ausgewählt. Das Projekt setzt sich zum Ziel, „attraktiven Wohnraum für junge Erwachsene im Ländlichen Raum zu schaffen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg.

In Stühlingen war neben der Stadt das Unternehmen „Landimmobilien Thekla Korhummel“ beteiligt, welches seit 2015 besteht. Thekla Korhummel, Geschäftsführerin und Maklerin, ist zudem Gründerin des Vereins „Jung und Alt – Attraktives Dorfleben“, welcher sich für ein attraktives Leben auf dem Land stark macht. „Ich sehe die Problematik darin, dass junge Menschen, die nach dem Studium zurück in die Heimat möchten oder die hier verwurzelt sind, zusätzlich zu einem guten Arbeitgeber auch guten Wohnraum brauchen“, erklärt sie ihr Interesse an dem Projekt.

Zudem, erklärt Bürgermeister Joachim Burger, gebe es in der Kernstadt und in den Ortsteilen viele leerstehende Gebäude, die nicht mehr genutzt werden. „Bereits 2018 haben Verwaltungsmitarbeiter leerstehende Gebäude in den Ortsteilen ausfindig gemacht und die Eigentümer angeschrieben“, erklärt er. Die Vorteile, diese Bestandsimmobilien umzufunktionieren, liegen für den Bürgermeister klar auf der Hand: „Diese Gebäude haben meist eine große Fläche und sind zudem bereits an das Wasser-, Abwasser- und Stromnetz angeschlossen. Für die Kommune würde eine Umnutzung weniger Flächenversiegelung und keine zusätzlichen Infrastrukturkosten bedeuten.“

Und auch das Aussterben der Ortskerne wird von Thekla Korhummel als eine Problematik im ländlichen Raum angesprochen. „Wir haben zu Beginn des Projekts nachgewiesen, dass bei uns in der Region viel alte Bausubstanz vorhanden ist. Während sich die Neubaugebiete aus dem Ort heraus entwickeln, stehen im Ortskern ungenutzte Gebäude oder solche, die nur als Lagerraum genutzt werden“, erörtert sie.

Doch der Bedarf von jungen Personen nach günstigem Wohnraum sei auch auf dem Land vorhanden. Um ihre Bedürfnisse und Wünsche zu ermitteln, hat die Stadtverwaltung Stühlingen rund 400 Personen im Alter zwischen 18 und 26 angeschrieben. „Die Empfänger des Schreibens konnten an einem Workshop teilnehmen, in dem sie ihre Wünsche und Vorstellungen zum Thema Wohnen auf dem Land äußern konnten. So haben sich auch hier in Stühlingen einige Jugendliche in das Projekt eingeklinkt“, so Burger.

Bedürfnisse junger Menschen

In der Umfrage hätten Jugendliche vor allem den Wunsch nach Gemeinschaftsräumen im Wohnhaus und gemeinsam genutzten Außenflächen geäußert. Zudem würden Arbeitsplätze im Wohnhaus eine immer größere Rolle spielen, da regelmäßig von zuhause aus gearbeitet werde, fasst Burger die Ergebnisse zusammen. „Gerade die Thematik Co-Working-Plätze war ein zentrales Anliegen der Personen. Es sollte Arbeitsplätze im Haus geben, die außerhalb der Wohnung liegen, um Arbeit und Freizeit räumlich besser trennen zu können“, erörtert Korhummel. Auch neue Formen der Mobilität wurden von den Personen angesprochen. „Viele Teilnehmer sagten, sie bräuchten kein alleiniges Auto, da dieses die meiste Zeit nur herumstehen würde. So wurden Konzepte zum Teilen von E-Autos oder E-Fahrrädern entwickelt, um diese sinnvoller einsetzen zu können“, berichtet der Bürgermeister. „Nach dem Studium haben junge Menschen nicht das Bedürfnis sich sofort ein Eigenheim zu kaufen, dafür ist das Geld auch gar nicht da. Deshalb braucht es Wohnungen, die gemeinschaftlich genutzte Bereiche mitdenken“, so Burger.

Die Stadt Stühlingen sieht sich zukünftig als „Brückenbauer“ und Unterstützer, der Eigentümer umfassend über Themen wie Fördermöglichkeiten und Denkmalschutz informieren kann. Thekla Korhummel will sich mit ihrem Unternehmen nun verstärkt dem Bereich „junges und barrierefreies Wohnen“ widmen. „Mein Ziel ist es nun Eigentümer zu finden, welche die Gebäude für eine solche Nutzung zur Verfügung stellen“, erklärt die Maklerin. So sollen neue Wohnformen für Jung und Alt vornehmlich in alter Bausubstanz entstehen. „Wir wollen barrierefreie und soziale Projekte entwickeln, die einen Gemeinschaftscharakter haben“, setzt sie sich als Ziel.

„Es braucht Wohnungen, die gemeinschaftlich genutzte Bereiche mitdenken.“

Joachim Burger,

Bürgermeister Stühlingen