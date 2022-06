Stühlingen vor 1 Stunde

Wo kommen eigentlich die Lebensmittel her? Landwirte und Umwelt-Aktivisten kommen ins Gespräch

Rüdiger und Sylvia Mayer haben Umwelt-Aktivisten auf ihren Hof in Stühlingen eingeladen. Dabei wollten sie auch zeigen, was die gängigen Forderungen für Landwirte bedeuten könnten. Was dabei herauskam, lesen Sie hier.