Auf einem Höhenrücken zwischen Ewattingen und Lembach findet sich eines der „interessantesten Gebäude der Gesamtgemeinde Wutach“, wie es einst der Ewattinger Dieter Meister, der die Dieter-Meister-Stiftung ins Leben rief, formuliert hatte. Aus seiner Stiftung flossen im Jahr 2014 Zuschüsse zum Erhalt dieses Gebäudes; ebenso wie für die Sanierung der Wolfgangskapelle beim Bruderhof.

Zunächst in Privatbesitz, kam das Gebäude samt Grundstück im Jahr 2007 in das Eigentum der Gemeinde Wutach. Der Ewattinger Stefan Kech beschreibt das Bildhäusle im Gespräch als einen Ort mit fantastischem Blick über die Schwarzwaldlandschaft bis hin zu den Alpen. „Es war immer ein schlichter Raum, in dem man bei schlechtem Wetter Unterschlupf fand“, erinnert er sich an seine Jugend zurück. Im Innenraum des Bildhäusles haben sich in den vergangenen Jahrzehnten Bilder mit christlichen Motiven und Devotionalien angesammelt. Wer sie dort platziert hat, weiß niemand. Sie vermitteln dem Besucher allerdings den Eindruck, dass das Bildhäusle eine Kapelle sei. Dabei ist das Häusle gar kein kirchlich geweihtes Gebäude, sondern ein Schutzraum. Die Bedeutung für die Bevölkerung als besonderer Ort für den Glauben scheint aber tief verwurzelt. Vor wenigen Wochen erst nutzte Pfarrer Fabian Schneider den Ort für eine Messe unter freiem Himmel, um die Gläubigen gedanklich auf die große Seelsorgeeinheit Ost einzustimmen. Der Ursprung des Bildhäusles verliert sich im Dunkel der Geschichtsschreibung und liegt vermutlich irgendwo im Mittelalter, wie aus einer Erläuterungstafel hervorgeht, die am Gebäude angebracht ist. In Verbindung gebracht wird das Bildhäusle dort mit einer ehemals römischen Verbindungsstraße, die ganz in der Nähe von Zurzach über Schleitheim bis nach Hüfingen und Rottweil führte. Auch Pilger auf dem Jakobusweg folgten anscheinend dieser alten Verkehrsverbindung.

Wie so oft bei solchen Gebäuden ranken sich Sagen um deren Entstehung: Ein Wanderer geriet auf dem Weg zwischen Lembach und Ewattingen in einen schweren Schneesturm, irrte auf dem Esch umher und legte ein Gelöbnis ab, eine Kapelle zu errichten, sollte er gerettet werden. Der Glockenton einer Betzeitglocke führte ihn nach Ewattingen, als Dank soll er das Bildhäusle erstellt haben lassen.

In späteren Jahrhunderten erzählte man den Kindern, dass Sankt Nikolaus im Ewattinger Bildhäusle seine Backstube betreibt.