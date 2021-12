von Yvonne Würth

Welche christlichen Traditionen mit Weihnachten verbunden sind und weitere Fragen rund um Weihnachten hat der Leiter der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz, Pfarrer Karl Michael Klotz, bei einem Besuch der Stühlinger Migranten im Konradsaal erläutert. Anstatt wie üblich bis zu fünfmal in der Woche in der Zunftstube zum Deutschunterricht, trafen sich die interessierten Migranten im Untergeschoss des Konradsaals mit Pfarrer Karl-Michael Klotz.

Die Gottesdienste Gottesdienste zu Weihnachten finden in den elf Orten der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz ohne Voranmeldung statt an Heiligabend beziehungsweise mit Anmeldung für die Christmette in der Klosterkirche Stühlingen. Darüber hinaus besteht in den Kirchen die Möglichkeit, die Krippen zu besuchen und sich in besinnlicher Atmosphäre individuell auf Weihnachten einzustimmen. Eine Übersicht über die Gottesdienste gibt es auf der Internetseite der Seelsorgeeinheit: www.se-eggingen-stuehlingen.de

Rangina Zamani hatte ihn darum gebeten, ihnen die Hintergründe und die Bedeutung von Weihnachten näherzubringen. Wer im christlichen Glauben und mit katholischem Religionsunterricht aufgewachsen ist, für den ist es einfach, die Bräuche voneinander zu unterscheiden. Anders sieht dies jedoch für die Neubürger aus. Botschaften der Werbebranche überschneiden sich hier mit rudimentärem Wissen um Traditionsbräuche. „Steht in der Kirche ein Tannenbaum?“ Diese Frage von Rangina Zamani konnte ebenso von Pfarrer Klotz beantwortet werden wie die übrigen Fragen aus der Frauenrunde.

Um eine Einführung in die christlichen Bräuche zu Weihnachten bat die Deutschgruppe mit Migrationshintergrund um Leiterin Rangina Zamani aus Stühlingen den Leiter der Seelsorgeeinheit Pfarrer Karl-Michael Klotz. Anstatt Deutsch zu lernen, wollten die Neubürger an einer ihrer regelmäßigen Zusammenkünfte das Thema Weihnachten vertiefen. | Bild: Yvonne Würth

„Der Adventskranz hatte nur etwas für die Kinder zu tun, er sollte die Zeit des Wartens verkürzen, und deswegen macht man diese vier Kerzen drauf. Das hat aber mit Weihnachten nichts zu tun.“ Um den vierten Advent wird die Krippe in der Kirche aufgestellt. Das Jesuskind fehle hier allerdings, weil es noch nicht geboren wurde.

Die Lichterpyramide am Stühlinger Ortseingang wird jedes Jahr aufgebaut vom OBS, dem Offenen Bürgerforum Stühlingen. | Bild: Yvonne Würth

Der Christbaum ist laut Pfarrer Klotz ursprünglich ein heidnischer Brauch, den die Christen auch in der Kirche eingeführt hatten. „Ein Lichterbaum bringt eine heimelige Atmosphäre, und in der dunklen Jahreszeit, dass es hell wird“, erklärte der Seelsorger. Das Luciafest zu Ehren der heiligen Lucia in Norwegen und Schweden sowie der Barbarazweig sind beides keine Bräuche, die direkt zu Weihnachten gehören. Diese werden zu Ehren der heiligen Lucia beziehungsweise der heiligen Barbara gefeiert, erklärte er. Ebenso angesprochen wurden Halloween und die Ursprünge des Nikolaus, die im Gebiet der heutigen Türkei liegen.

Sternsinger: Das Motto der 64. Aktion Dreikönigssingen 2022 lautet „Gesund werden – gesund bleiben“. Die Sternsinger werden dabei auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam machen. „Die Kinder werden überschüttet mit Süßigkeiten, das hat mit der Religion nichts zu tun. Wenn die Kinder bei mir an der Tür läuten, bekommen sie keine Süßigkeiten von mir, nur Geld für die Aktion“, erläuterte Pfarrer Karl-Michael Klotz, als die Frauen den Brauch zu Dreikönig ansprachen. In seiner früheren Wirkungsstätte mussten Mitarbeiter große Mengen an Süßem und Obst sammeln, welche die Sternsinger von wohlmeinenden Bürgern bekommen hatten. Die karitativen Einrichtungen wie das Frauenhaus freuten sich über die vollen Kartons. „Die Kinder waren dankbar, wenn sie eine kleine Tüte voller Süßigkeiten bekommen haben. Aber sie werden zugeschüttet mit Süßigkeiten, das hat nichts mit der Religion zu tun, das müsste man abschaffen.“

Das Motto der 64. Aktion Dreikönigssingen 2022 lautet „Gesund werden – gesund bleiben“. Die Sternsinger werden dabei auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam machen. „Die Kinder werden überschüttet mit Süßigkeiten, das hat mit der Religion nichts zu tun. Wenn die Kinder bei mir an der Tür läuten, bekommen sie keine Süßigkeiten von mir, nur Geld für die Aktion“, erläuterte Pfarrer Karl-Michael Klotz, als die Frauen den Brauch zu Dreikönig ansprachen. In seiner früheren Wirkungsstätte mussten Mitarbeiter große Mengen an Süßem und Obst sammeln, welche die Sternsinger von wohlmeinenden Bürgern bekommen hatten. Die karitativen Einrichtungen wie das Frauenhaus freuten sich über die vollen Kartons. „Die Kinder waren dankbar, wenn sie eine kleine Tüte voller Süßigkeiten bekommen haben. Aber sie werden zugeschüttet mit Süßigkeiten, das hat nichts mit der Religion zu tun, das müsste man abschaffen.“ Bräuche zur Weihnachtszeit: „Wie ist das, wenn man Weihnachten feiert in der Familie, wird da dann auch gebetet?“ Das wollte Rangina Zamani wissen. Pfarrer Klotz hofft dies und erzählte, wie in seiner Familie Weihnachten gefeiert wurde. „Bei mir zu Hause wurde immer Musik gemacht, dann wurde die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel vorgelesen, wir haben gemeinsam gegessen, und dann gab es die sogenannte Bescherung, die Geschenke.“

Bescherung oder Geschenke? Beim Treffen der Migranten in Stühlingen mit Pfarrer Karl-Michael Klotz wurden Grundbegriffe zu Weihnachten geklärt. | Bild: Yvonne Würth

„Das Fest der Liebe“ wird Weihnachten von Ayse Ilkay Sigrist genannt. Sie ist Muslimin und hat einen Christen geheiratet, sie haben zwei 22 und 29 Jahre alte Töchter. „Viele Jahre habe ich mich gegen Halloween gewehrt, weil ich gesagt habe, das hat nichts mit Deutschland und mit Jesus zu tun. Bis ich gemerkt habe, Mensch, was hat den Gott zu tun, wenn die Menschen Spaß haben und sich Streiche spielen. Gott freut sich, wenn sich Menschen sich gegenseitig lieben und so akzeptieren, respektieren, wie sie sind. Ob sie christlich, jüdisch sind, andere Traditionen haben“, sagte sie.

Rangina Zamani engagiert sich für ihre Mitbürger und hatte anstatt des regelmäßigen Deutschunterrichts angeregt, das Thema Weihnachten mit Pfarrer Karl-Michael Klotz zu vertiefen. Im Bild zeigt sie Fotos mit Weihnachtsbräuchen aus den Vorjahren. | Bild: Yvonne Würth

„Eigentlich sollten wir jeden Tag ein Fest der Liebe feiern. Das ist, was uns auch durch die Religion trägt, dass wir den Menschen so achten, weil wir sagen, der Mensch ist von Gott geschaffen“, erklärte Pfarrer Klotz. „Deswegen sollten wir einander achten. Das ist das Wichtigere dabei als alle Traditionen, wie jeder was lebt und wie jeder was feiert. Hauptsache ist, dass man den Respekt voreinander hat. Das ist auch, was die Religionen vermitteln wollen, jeder auf seine Art und Weise, ob man jetzt mit Würschtel Weihnachten feiert oder mit der Martinsgans oder bei uns Zuhause mit Fisch, das ist total egal.“