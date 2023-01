von Yvonne Würth

Im würdigen Rahmen der Bürgerversammlung in Lausheim am ersten Werktag des Jahres 2023 im Gasthaus „Kranz“ ist dem 85-jährigen Willi Graf die Ehrenplakette der Stadt Stühlingen verliehen worden. Bürgermeister Joachim Burger machte es überaus spannend, denn weder der Geehrte noch die zahlreich versammelten Lausheimer hatten eine Ahnung von der Verleihung und der Person des Geehrten, lediglich der Ehefrau des Geehrten, Anneliese Graf, wurde im Vorfeld Bescheid gegeben.

Die Ehrenplakette der Stadt Stühlingen: Insgesamt 20 Stück wurden hergestellt, auf der Rückseite ist das Schloss Hohenlupfen als Wahrzeichen zu sehen in der mittelalterlichen Anordnung von oben nach unten mit Schloss, Stadt und Dorf. | Bild: Yvonne Würth

Bei den Überlegungen zu Willi Graf als neuem Träger der Ehrenplakette war der Maßstab nicht die Häufigkeit der öffentlichen Begegnungen: „Die Auszeichnungswürdigkeit bemisst sich nach ganz anderen Voraussetzungen, die dieser Mensch erfüllt hat“, erklärte Bürgermeister Joachim Burger in seiner Laudatio. „Denn hier und heute soll das anerkannt werden, was für viele von uns nicht immer sichtbar war und ist und was viele Stühlingerinnen und Stühlinger nicht wissen. Doch vielleicht entsteht dieser Eindruck nur deshalb, weil über den unspektakulären täglichen Einsatz für eine gute Sache nur selten berichtet wird. Schlagzeilen machen dagegen die großen Krisen und Konflikte oder hochdramatische Rettungsaktionen für Menschen, die in Not und Gefahr geraten.“

Die Ehrenplakette der Stadt Stühlingen wurde im feierlichen Rahmen bei der Bürgerversammlung Lausheim verliehen. Die zahlreichen Lausheimer freuten sich mit Willi Graf (links) über die Auszeichnung durch Bürgermeister Joachim Burger (rechts). | Bild: Yvonne Würth

Willi Graf, Jahrgang 1937, war 45 Jahre im Musikverein Lausheim aktiv, davon 22 Jahre als Dirigent. Er engagierte sich als Jugendausbilder und war Gründer sowie Mitglied der Tanzabteilung des MV Lausheim, der Nussbachbuebe. Beim MV Lausheim wurde er zum Ehrenmitglied und Ehrendirigent ernannt. Im Anschluss musizierte er bei der Stadtmusik Bonndorf, sodass er 2015 für 60 Jahre aktives Musizieren ausgezeichnet wurde und die Ehrennadel in Gold mit Diamant des Blasmusikverbands Hochrhein erhielt. Der Lehrer an den Grundschulen in Lausheim, Blumegg und Weizen ist seit 1963 mit Anneliese Graf verheiratet. Sie haben gemeinsam die beiden Söhne Hartmut und Joachim groß gezogen.

Willi Graf (85) ist seit 2. Januar 2023 einer der 16 Träger der Ehrenplakette der Stadt Stühlingen. | Bild: Yvonne Würth

Anlässlich des 1225-jährigen Bestehens des Dorfes Lausheim hat Willi Graf 2006 federführend eine Dorfchronik erstellt. Als Pfarrgemeinderat und Stiftungsrat war er von 1969 bis 2000 in der Pfarrei Lausheim beziehungsweise Lausheim-Blumegg und Heilig Kreuz Stühlingen engagiert. Auch war er als sach- und fachkundiger Mühlenführer in der Mühle im Weiler bei Blumegg aktiv. Bürgermeister Joachim Burger bedankte sich herzlich: „Sie haben mehr getan als Sie mussten und damit vieles für die Stadt Stühlingen und Ihre Mitmenschen bewirkt. So soll die Ehrenplakette auch ein Zeichen des Dankes sein für die ungezählten Stunden, die Sie von Ihrer Freizeit geopfert haben für die Erfüllung von Aufgaben für andere.“

Die Auszeichnung Die Stadt Stühlingen verleiht seit 1982 die Ehrenplakette. Der ehemalige Bürgermeister und Ortsvorsteher Fridolin Güntert aus Mauchen erhielt die erste Ehrenplakette 1982. In Lausheim wurden bisher zwei dieser seltenen Ehrenzeichen verliehen, an Karl Baumann im Jahr 2007 und an Edwin Kech, der bereits gestorben ist. Weitere aktuelle Träger der Ehrenplakette der Stadt Stühlingen sind Ernst Kaiser, Erika Scheuch, Jeannette Gubler, Adelbert Mayer, Robert Schalk, Manfred Stoll, Alfred Isele, Johann Rudolf Otteny, Gerhard Kehl, Helga Kurth, Günter Kurth, Heinz Roth, Hermann Majocko und Gerhard Blatter. Die Ehrenplakette ist auf die Zahl 20 limitiert. Außerdem können bis zu drei lebende Personen Ehrenbürger der Stadt Stühlingen sein. Nachdem Fritz Stotmeister am 21. April 2022 im Alter von 94 Jahren gestorben ist , gibt es aktuell keinen Träger der Ehrenbürgerschaft der Stadt Stühlingen.

Die Ehrenplakette der Stadt Stühlingen: Auf der Vorderseite steht unter dem städtischen Wappen mit dem Stühlinger Männle „Für besondere Verdienste“. | Bild: Yvonne Würth

Der mit der Ehrenplakette Ausgezeichnete zeigte sich bescheiden: „Ich habe nichts Besonderes gemacht, nur das, was halt sein musste. Da waren auch falsche Dinge dabei, wie bei jedem Menschen. Ich wüsste nicht, dass ich was Besonderes gemacht hätte.“ Dass er sich im Schockzustand befinde und seiner Nachtruhe beraubt worden war durch die Ehrung, verriet er den Anwesenden ebenfalls, die sich für ihn freuten und die Bilder aus seiner Zeit als Lehrer und Musiker gerne ansahen.