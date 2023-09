Heimische Obstsäfte werden knapp. Auch Markus Grüninger von der gleichnamigen Mosterei in Ewattingen ist sehr unsicher, wie viel Äpfel, Birnen und Quitten in diesem Herbst zusammenkommen werden.

Grüninger hatte beim vergangenen Unwetter selbst ein paar wertvolle Apfelbäume verloren, die nur langfristig wieder zu ersetzen sind. Die momentane Trockenheit verhindert zudem, dass die Äpfel wachsen und groß werden. Andere Bäume tragen kaum Früchte.

Seit Samstag kann nun das Obst von den umliegenden Streuobstwiesen angefahren werden. Die Früchte werden aus einem Umkreis von etwa 50 Kilometer, meist von Privatpersonen, angeliefert. Auch Kleinstmengen sind willkommen. Sie werden gewogen und dann einem Konto gutgeschrieben. Über dieses Konto kann der Apfellieferant dann ganzjährig seinen Direktsaft zum Herstellungspreis kaufen. Die Kunden können ihr Obst auch über das Lohnmosten verarbeiten lassen und den Saft direkt mitnehmen. Zudem besteht die Möglichkeit, den eigenen Saft durch Erhitzen haltbar zu machen und in verschiedene Beutelgrößen (Bag-in-Box) abzufüllen.

Schon in dritter Generation besteht die Mosterei Grüninger. Großvater Alois gründete sie 1955 als reine Lohnmosterei. Das von den Kunden mitgebrachte Obst wurde mit einer Schwenkpackpresse gemostet und gleich wieder mitgegeben. Sohn Hermann übernahm die Mosterei 1984 und modernisierte sie 1990 mit einer Packpresse. Seit 1992 betreibt nun Enkel Markus Grüninger die Mosterei. Er hatte eigentlich das Elektrikerhandwerk erlernt, interessierte sich aber auch für den Betrieb des Vaters. Seine erste Veränderung war die Produktion von naturtrübem Apfelsaft, der zum Verkauf mit viel Handarbeit in Flaschen abgefüllt worden war.

Schon zwei Jahre später baute er bis dahin landwirtschaftlich genutzte Räume um in eine Abfüllerei. 2000 errichtete er eine Lagerhalle und den Hofladen. Es folgte die Anschaffung einer Flaschenreinigungsmaschine und einer Bandpresse. Die inzwischen großen Mengen Saft benötigten Tankkapazitäten, was 2004 ein Tanklager mit einer Kapazität von insgesamt etwa 100.000 Liter notwendig machte. 2012 wurde noch ein moderner Flaschenfüller angeschafft, und seit 2014 sind die Saftflaschen von Grüninger auch in verschiedenen Märkten zu finden. Es gibt aber auch den klassischen Wutacher Most sowie Apfel- und Birnensecco.