Der Kurator und die Ausstellung

Ingo Nitzsche ist freier Kurator und bereitet seit 25 Jahren Ausstellungen junger türkischer Künstler in ganz Deutschland und der Schweiz vor. Im historischen, über 500 Jahre alten Gebäude Schwarzer Adler in Stühlingen, sind regelmäßig Werke türkischer Künstler zu sehen. Der Kurator Ingo Nitzsche ist zu erreichen per Telefon 07744 55 93, per E-Mail unter post@tuerkisch-deutscher-dialog.de sowie im Internet unter www.tuerkisch-deutscher-dialog.de. Das Kunsthaus Schwarzer Adler in der Schlossstraße 1 Stühlingen ist täglich geöffnet. Die Ausstellung „Der bunte Ballon“ ist noch bis Mitte Juni zu sehen.