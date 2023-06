Nicht erst seit gestern haben wir das Problem, dass unsere Wasserspeicher leer werden und nicht wieder ausreichend gefüllt werden können.

Der Stühlinger Ortsteil Wangen wird auf Bestreben von Wilfried Kaiser modellhaft in ein Projekt des Naturpark Südschwarzwald einsteigen. „Landschaft als Wasserspeicher – Umsetzung in einem Modellbetrieb“ nennt sich das Vorhaben, das von der Firma Unique land use GmbH umgesetzt werden soll. Es wird vom Land Baden-Württemberg finanziert und ist für zwei Jahre ausgelegt.

Hintergrund: Das Projekt Das Projekt „Landschaft als Wasserspeicher-Umsetzung in einem Modellbetrieb“ wird vom Naturpark Südschwarzwald getragen und vom Land Baden-Württemberg finanziert. Es ist auf zwei Jahre ausgelegt. Auf einer kleinen Fläche rund um den Geflügelhof Kaiser in Oberwangen sollen Kurzumtriebshecken, Gehölze und Obstbäume gepflanzt werden und Wasserretentionsflächen geschaffen werden. Weitere Teilnehmer sind jederzeit möglich.

Was ist die Intention des Projekts?

Bei der Auftaktveranstaltung in der Hofstube von Wilfried Kaiser wurde das Vorhaben Landwirten, Bürgern und örtlichen Politikern vorgestellt.

Bereits zwei Monate vorher hatte man sich getroffen, um abzuschätzen, was im Bereich Stühlingen-Wangen getan werden kann.

Landwirt Wilfried Kaiser (links) und Bernd Wippel von Unique land Freiburg gaben rege Informationen zum Thema. | Bild: Ingrid Mann

Roland Schönle, Geschäftsführer des Naturpark Südschwarzwald, äußerte den Wunsch, dass an diesem Abend Ideen diskutiert, Erfahrungen gesammelt und eventuell schon Maßnahmen ergriffen werden.

Wilfried Kaiser vom Geflügelhof Kaiser will „Landwirte zum Umdenken bringen, denn Wasser brauchen alle“. Er ist der Meinung: „Wenn wir alle an einem Strang ziehen und Ideen sammeln, dann bekommen wir auch etwas hin.“

Wie kann Wasser gesichert werden?

Bernd Wippel von Unique land machte deutlich, dass schnell abfließendes Wasser von den Hängen schlecht für die Speicher sei. Durch Aufforstung und durch Verwurzelung könne beispielsweise die Abflussgeschwindigkeit verringert werden.

Die Infiltration in Gewässernähe sollte verbessert werden, Überflutungsflächen geschaffen und Wasserspeicher in der Landschaft erhöht werden.

Dies können durch folgende Maßnahmen geschehen: Der streifenweisen Anpflanzung schnell wachsender Bäume, Pflanzungen von Agroforst-Obstbaumwiesen und -Hecken, Anlegen von Überflutungsmulden und -teichen sowie das Ausbringen trockenheitsresistenter Kulturen sowie Mulch- und Direktsaaten auf Ackerflächen.

Die Gesamtfläche im Bereich Stühlingen, in der Maßnahmen geplant werden können (rot). | Bild: Naturpark Südschwarzwald

Was wird konkret in Wangen getestet?

Am Beispiel des Geflügelhof Kaiser wurden die einzelnen Wirkungen aufgezeigt. Der Hangwasserfluss wird verlangsamt, tieferliegende Bodenwasserspeicher werden erschlossen, die Bodeneigenschaften werden verbessert und der Erosionsschutz ist gegeben. Die Tiere haben Schutz vor Sonne und Greifvögeln, durch Strukturen werde die Ökologie gestärkt. Durch eine Biomassen- und Holzproduktion könne Energie erzeugt werden und es wird Lebensraum für Nützlinge der Landwirtschaft geschaffen.

Wie soll es jetzt weitergehen?

Nun erhoffen sich die Projektverantwortlichen die Bereitschaft weiterer landwirtschaftlicher Betriebe. Dann soll es eine Grobplanung für die Fläche des Wassereinzugsgebiets von rund 450 Hektar geben. Dann soll es in die Feinplanung für die Fläche der Pilotumsetzung von 140 Hektar gehen, das Gebiet sei jederzeit erweiterbar. Nach Umsetzung der Maßnahmen soll es ein Wirkungsmonitoring geben, bei dem Messungen, Beobachtungen und Modellierungen zugrunde gelegt werden.

Wie kommt das Projekt an?

Es wurde gegen Schluss der Veranstaltung rege diskutiert. Die Hindernisse, die durch Naturschutzbehörden, durch FFH-(Europäischer Artenschutz) und Landschaftspflege-Richtlinien (LPR) entstehen, wurden kritisch gesehen. Roland Schönle entgegnete, man wolle mit allen Fachbehörden gut zusammenarbeiten. Und zur Kritik, zwei Jahre seien zu kurz, meinte einer der Anwesenden: „Zwei Jahre sind besser als nichts.“

Die zahlreichen Interessierte waren zur Vorstellung des Projekts gekommen. | Bild: Ingrid Mann

Was sagen Landwirte zum Projekt?

Thomas Preiser, Biolandwirt mit Schottischen Hochlandrindern: „Es war ganz gut. Ich wünsche mir, dass bio-orientierte und konventionelle Landwirte zusammenfinden.“

Thomas Preiser, Biolandwirt mit Schottischen Hochlandrindern. | Bild: Ingrid Mann

Friedrich Müller, Hobbylandwirt: „Ich frage mich, wie nachhaltig das Projekt nach den zwei Jahren betrieben wird. Dennoch muss man es versuchen.“

Friedrich Müller, Hobbylandwirt. | Bild: Ingrid Mann

Dominik Hirt, Landwirt: „Ich finde es an und für sich eine gute Sache. Ich fürchte allerdings, dass es an der Bürokratie scheitern wird.“

Dominik Hirt, Landwirt | Bild: Ingrid Mann