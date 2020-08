von Edelgard bernauer

Ihr Haus ist eine wahre Fundgrube mit Bildern der Malerfamilie Morath, Tagebuchaufzeichnungen ihrer Vorfahren. Auch Würths Wohnhaus „An der Steig“ (früher Galgenbuck) steht auf geschichtsträchtigem Grund. Oberhalb des Hauses befindet sich die ehemalige Richtstätte auf einem kleinen Plateau an einem Steilhang, der den Würths gehört.

Ihrem Vater Friedrich Gysi ist zu verdanken, dass alle Gysis die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzen. Hannelore Würth und ihre Familie, bis hin zu den Enkeln dürfte auch die einzige Stühlingerin mit doppelter Staatsbürgerschaft sein. Diese wurde den Familienmitgliedern sogar angeboten. Nur Hannelores Mann, Herbert Würth, musste für den Erwerb 400 Mark bezahlen.

An der höchsten Stelle des Galgenbuck befand sich früher der Richtplatz. Heute steht dort eine Bank. Auf diesem alten Bild ist das Galgengerüst oben rechs zu sehen.

Hannelores Vater kehrte in die Schweiz zurück, durfte dann aber ab 1945 nicht mehr nach Deutschland ausreisen. „Was er aber doch tat. Wenn Familienfeste und ähnliche Termine anstanden, kam er einfach über die grüne Grenze“, erinnert sich die Tochter. Friedrich Gysi stammte aus Interlaken. Er hat bis 1942 die aus dem 16. Jahrhundert stammende Egerkinger Mühle/Kanton Solothurn hergerichtet und gepachtet.

Ab 1942 war Gysi dafür verantwortlich, dass die Getreidemühlen in Lauchringen, Schwaningen und Stühlingen die Bevölkerung mit Mehl versorgen konnten, denn die Mühlenbesitzer waren ab 1937 zum Kriegsdienst eingezogen. 1945 heiratete er die Stühlingerin Maria Grüninger. Vier Jahre lang lebte die Familie bei der Familie Stocker (Kaufhaus). Dort wuchsen Hannelore, ihre jüngere Schwester Ingelehne zusammen mit den Kaufmanns-Töchtern Olga und Marlies auf.

Früher Richtstätte, heute ein schöner Aussichtspunkt über Stühlingen: Der Galgenbuck. | Bild: Edelgard Bernauer

Später wurde auf dem schönsten Stühlinger Bauplatz am Galgenbuck ein Haus errichtet, das ab 1950 als Pension geführt wurde. Es war die Zeit kurz nach der Währungsreform. Geld war kaum vorhanden. Hannelore musste viel im Haus mitarbeiten.

Ungeliebter Straßenname: „Am Galgenbuck“ wurde abgeändert in „An der Steig“. | Bild: Bernauer, Edelgard

Es ging aber von da an stets bergauf. Die junge Hannelore musste nicht nur in der Pension mit anpacken, sondern auch im Herbst bei Bauern Kartoffeln auflesen. „Ich erinnere mich noch sehr gut, als im Zuge der Erdarbeiten für die benachbarte Jugendherberge zwei Skelette gefunden wurden, die aufeinander lagen“, so die 81-Jährige.

Erinnerungen an die Kriegszeit

Die Skelette befinden sich im Landesarchiv in Karlsruhe. Es wurde vermutet, dass es sich um ein Paar handelt, das wegen Ehebruchs hingerichtet worden war. Hannelore Würth erinnert sich an die Kriegszeit vor allem im Zusammenhang mit Tieffliegern: „Die machten mit viel Lärm und Getöse das Wutachtal unsicher. Das war immer sehr unheimlich.“ Etwas Besonderes war während der französischen Besatzungszeit für die Sechsjährige die erste Begegnung mit einem Afrikaner: „Als ich den Marokkaner zum ersten Mal sah, bin ich sehr erschrocken.“

Zur Schule ging Hannelore bei den Lehrern Robert Moos (kriegsversehrt), Paula Hoppenberg und Gustav Häusler. „Gute Erinnerungen verbinde ich nur mit Gustav Häusler, dem es in kurzer Zeit gelang, aus mir eine gute Schülerin zu machen“, erinnert sich die 81-Jährige. Als junges Mädchen war sie zwei Jahre lang als Hausmädchen in England und danach in Lausanne, wo sie zur Köchin ausgebildet wurde. Dann heiratete Hannelore Gysi den Stühlinger Herbert Würth, mit dem sie drei Kinder hat.