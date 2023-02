Seit 25 Jahren, im Grunde genommen sogar schon ein Jahr länger seit dem 28. September 1997, gibt es in Münchingen eine Jugendfeuerwehr. Sie nannte sich damals bereits Jugendfeuerwehr Wutach, obwohl in den ersten zwei bis drei Jahren – so ganz genau weiß es niemand mehr – ausschließlich ortsansässige Jugendliche aus Münchingen dabei waren.

Die Idee der Jugendfeuerwehr zündete, und schließlich wurden auch Kinder der anderen Wutacher Ortsteile aufgenommen – zunächst aus Lembach, etwas später auch aus Ewattingen.

Sie sind die Feuerwehrleute der Zukunft

Klar ist allen in der Feuerwehr Wutach, dass der Gemeinde ohne Jugendarbeit die Feuerwehrleute der Zukunft fehlen. Deshalb richtete Torsten Banholzer am Neujahrsempfang den Aufruf an alle Wutacher, bei Interesse ihre Kinder zur Jugendfeuerwehr zu schicken und sie zu motivieren, mitzumachen. Personifiziertes Beispiel einer erfolgreichen Jugendarbeit ist nicht zuletzt Matthias Müller, der mittlerweile stellvertretender Kommandant ist.

Bonndorf Kühler Kopf bei 1000 Grad: Zuschauer von Tag der Feuerwehr der Abteilung Gündelwangen begeistert Das könnte Sie auch interessieren

Derweil mischen auch junge Frauen in den Abteilungen mit. Unter den jüngst aufgenommenen fünf Neuen in die Abteilung Münchingen findet sich Jennifer Mielsch. Vian Bader und Angelina Banholzer sollen demnächst aufgenommen werden. In der Gänsbachhalle wurde für die Damen ein separater Umkleideraum hergerichtet.

Die Abteilung Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Münchingen, ist Alexander Müller. Kontakt: Im Winkel 5, 79879 Wutach, Telefon 07709 295, E-Mail an AlexanderTM@gmx.de . Weitere Informationen zur Abteilung und Aktuelles gibt es auch im Internet: www.facebook.com/FFMuenchingen/

Der frühere Kommandant Fritz Scheuble hatte damals die Initiative zur Gründung einer Jugendfeuerwehr ergriffen und Kinder ab zehn Jahren angesprochen. Der Nachwuchs der Feuerwehrabteilung sollte gesichert werden. Als Jugendausbilder stand er zunächst alleine auf weiter Flur. Neben einfachen Ausbildungselementen legte Fritz Scheuble viel Augenmerk auf Spiel und Sport sowie auf Ausflüge und Freizeitaktivitäten der Jugend.

Auch Aktivitäten mit Freizeitcharakter

Betreut wird der Nachwuchs mittlerweile von einem vierköpfigen Team: Torsten Banholzer, Nikolas Schindler, Andreas Scheuble und Fritz Scheuble. Die Proben der Jugendfeuerwehr sind noch immer so vielfältig wir vor einem Vierteljahrhundert.

Es wird geübt, was später als Feuerwehrfrau oder -mann bedeutsam ist, zu wissen. Freizeitcharakter haben Aktivitäten, die aus dem Lernschema Feuerwehr herausfallen, jedoch ebenso wichtig sind: Für den Weihnachtsbasar der Landfrauen beispielsweise waren die jungen Leute fleißig und bastelten Dekorationsstücke aus Holz.

Der Nachwuchs wird in die Abschlussproben der Großen einbezogen. Bei der Herbstabschlussprobe in Münchingen 2022 halfen die Jugendlichen bereits beim Verlegen der Leitungen, einige mimten Verletzte.

Die Hauptaufgabe bestand im Aufbau eines Schaumangriffs, um einen brennenden Hänger zu löschen. Für die Jugend eine aufregende Sache – endlich wie ein großer Feuerwehrmann oder -frau zeigen, was man gelernt hat und natürlich: das Zusammenspiel mit den Erwachsenen proben.

Früh für die Feuerwehr begeistern

Die spannende Vorgehensweise der Feuerwehr Wutach weckte Interesse in den eigenen Reihen über die Jugend hinaus. 2018 wurde eine Kindergruppe gegründet, in die der Nachwuchs ab 7 Jahre aufgenommen wird.

Hohentengen Was macht eigentlich ein Feuerwehrmann? Das erfahren Grundschüler in der Feuerwehr-AG Das könnte Sie auch interessieren

Das Interesse für die Feuerwehr war bei vielen Kindern im Grundschulalter so groß geworden, dass sich die Abteilungen zu diesem Schritt entschieden. Denn: Schnell war den Verantwortlichen klar, dass man auch die jüngeren Kinder früh für die Sache der Feuerwehr begeistern muss, spätestens, wenn sie selbst Interesse zeigen.

Konzeptionell hatte sich die neue Aufgabe der Jugendausbilder nun allerdings auch am deutlich jüngeren Alter zu orientieren. Alle 14 Tage, immer in den ungeraden Wochen, finden monatlich mittlerweile also zwei Proben in Münchingen statt – um 18 Uhr für die Kleinen und um 19 Uhr für die Größeren.

Die Betreuer Fritz und Andreas Scheuble, Nikolas Schindler und Torsten Banholzer wollen keinen überfordern, es soll den Großen aber auch nicht langweilig werden. Torsten Banholzer wird sich als Nachfolger von Alexander Müller als Kommandant der Feuerwehrabteilung Münchingen allerdings künftig auf ein weiteres Aufgabenfeld konzentrieren.