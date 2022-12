von Ingrid Mann

Psychische Gesundheit ist eine wesentliche Voraussetzung für Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und soziale Teilhabe. Aus diesem Grund widmet sich die kommunale Gesundheitskonferenz des Landkreises seit 2019 dieser Thematik und legt dabei insbesondere den Fokus auf Jugendliche. Themenschwerpunkt der jüngsten Sitzung in der Schür im Stadtgraben in Stühlingen, zu der Landrat Martin Kistler zahlreiche Zuhörer begrüßte, war der gesunde Schlaf. Ist dieser gestört, erhöhen Ein- und Durchschlafstörungen das Risiko für psychische und körperliche Folgeerkrankungen. Welche Bedeutung der Schlaf für das seelische Wohlbefinden hat, erläuterte Professor Kai Spiegelhalder von der Uniklinik Freiburg in seinem Vortrag. Er gilt als führender Experte auf diesem Forschungsgebiet. Durch seine Schlafstudie „get sleep“ trägt er maßgeblich zur Wirksamkeit verhaltenstherapeutischer Behandlungen bei.

Referent per Video zugeschaltet

Da Kai Spiegelhalder an diesem Tag kurzfristig nicht persönlich anwesend sein konnte, kam die moderne Technik zum Zug und er wurde den Zuhörern digital zugeschaltet. Spiegelhalter befasst sich seit 18 Jahren mit dem Thema Schlaf und stellte als erstes die Frage: Was ist eine Schlafstörung? Wie er ausführte, habe der Schlafgestörte mindestens eine schlafbezogene Beschwerde, er habe in der Regel gute äußere Voraussetzungen (Bettmöbel, Matratzen), aber mindestens eine Tagesbeeinträchtigung. Spiegelhalder machte die Erfahrung, dass man hier nicht so viel machen könne, die Betroffenen aber einen hohen Leidensdruck hätten.

Gesundheitskonferenz Die Kommunale Gesundheitskonferenz im Landkreis Waldshut ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Akteuren aus dem Gesundheitswesen, dem Bildungs- und Sozialbereich, der Kommunalpolitik und von Behörden. Dabei stehen laut Auskunft des Landkreises vor allem die Themenbereiche „Ambulante medizinische Versorgung“ und „Gesundheitsförderung und Prävention“ im Mittelpunkt. Ziel der Gesundheitskonferenz ist es, den jeweiligen Handlungsbedarf zu ermitteln, lösungsorientierte Handlungsstrategien zu erarbeiten und diese in die Praxis umzusetzen. Vorsitzender der Kommunalen Gesundheitskonferenz ist Landrat Martin Kistler. Kontakt zur Geschäftsstelle Kommunale Gesundheitskonferenz über Lucy Gens, Telefon 07751/86 51 21.

Er stellte auch die Frage, ob Schlafstörungen wichtig seien. Weltweit seien fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung davon betroffen. Deren Lebensqualität sei stark reduziert und dies führe zu Folgeerkrankungen wie Depressionen und Herz-Kreislauferkrankungen. Als Behandlungsmöglichkeit nannte er die Bettzeitrestriktion, die in der Durchführung sehr unangenehm sei. In der Regel wird die Bettzeit auf 4,5 Stunden reduziert und nach einer Woche hätten die Betroffenen eine Schlafeffizienz von 90 Prozent erreicht. In diesem Fall wird die Bettzeit jeweils wöchentlich um eine halbe Stunde ausgedehnt. Sollte die durchschnittliche Schlafeffizienz unter 80 Prozent sinken, wird die Bettzeit wieder um eine halbe Stunde gekürzt. Auf diese Weise wird der Betroffene im Wochenrhythmus kontrolliert.

Professor Spiegelhalder fand außerdem humorvolle Ideen und ging den Fragen nach, wieviel Schlaf ein Mensch benötigt, wie man abends am besten zur Ruhe kommt und ob man sich anstrengen müsse, um schlafen zu können. Aus den Zuhörerreihen kamen am Schluss zahlreiche Fragen. Themen war der Elektrosmog, andere Umwelteinflüsse, ob zu viel Schlafen auch eine Schlafstörung sei und wieviel und wie lang die Tiefschlafphasen sein sollen. Dies führte zu regen Diskussionen.