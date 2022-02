von Juliane Kühnemund

Es ist ein Novum in Wutach: In Ewattingen stellt die Gemeinde 14.900 Quadratmeter Bauland für Gewerbeansiedlungen zur Verfügung. Insgesamt sieben Bauplätze entstehen mit Größen zwischen 1700 und 2726 Quadratmetern. Die Erschließung des neuen Gewerbegebietes „Vor Gärten“ am westlichen Rand von Ewattingen soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. In jüngster Sitzung vergab der Gemeinderat die Arbeiten. Eine längere Diskussion entwickelte sich über die Baulandpreisgestaltung.

Sieben Bauplätze für Betriebe werden zur Verfügung gestellt. | Bild: Juliane Kühnemund

Nach der Kalkulation der Verwaltung müssten 47 Euro pro Quadratmeter Bauland verlangt werden, um die Kosten für das Gewerbegebiet etwa decken zu können. Nicht eingeflossen in die Berechnung sind nach den Worten von Bürgermeister Christian Mauch die Kosten für Kanal und Wasserversorgung. Diese Ausgaben werden in Wutach über Gebühren refinanziert.

Die Preise in anderen Gemeinden

Die Verwaltung schlug dem Gremium denn auch vor, den Quadratmeterpreis von 47 Euro abzusegnen. Mit Blick auf umliegende Gemeinden sei der Preis vertretbar, meinte der Rathauschef und gab bekannt, dass der Preis in Stühlingen, Gewerbegebiet Sulzfeld, bei 49 Euro pro Quadratmeter liege, in Wutöschingen, Gewerbegebiet Markwiesen/Markäcker, bei 44 Euro und in Grafenhausen, Gewerbegebiet Morgenwaide, bei 52 Euro.

Gemeinderat Frank Grieshaber meinte: „Wir sollten attraktiv sein und einen günstigeren Preis anbieten.“ Langfristig gesehen, würde die Kommune ja wieder durch Gewerbesteuereinnahmen profitieren. Außerdem sei niemandem geholfen, wenn die Nachfrage nach Bauland ausbleibt, dann bleibe die Gemeinde nämlich auch auf den Kosten sitzen.

Ein reizvoller Einstiegspreis begünstige doch eine schnelle Ansiedlung von Betrieben, so Grieshaber. Ein solcher Effekt ließe sich nur erzielen, wenn man den Preis extrem stark senkt, meinte dazu Bürgermeister Mauch, und dagegen spreche die angespannte Finanzlage von Wutach.

Vorschlag: Preise in drei Kategorien staffeln

Wolfgang Dornfeld bezeichnete die Ausweisung eines Gewerbegebietes in Ewattingen als richtigen und wichtigen Weg in die Zukunft, schließlich könnten die Gewerbesteuereinnahmen erhöht und neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Er sprach sich zwar für eine Kostendeckung bei der Bauplatzpreisgestaltung aus, schlug aber vor, die Preise in drei Kategorien zu splitten: Ein höherer Preis (56 Euro pro Quadratmeter) für Betriebe, die keine Steuern zahlen und keine Arbeitsplätze schaffen, ein mittlerer Preis (42 Euro pro Quadratmeter) für Gewerbesteuerzahler und ein günstiger Preis (38 Euro pro Quadratmeter) für Unternehmen, die neue Arbeitsplätze schaffen und Gewerbesteuer an Wutach zahlen.

Das Gewerbegebiet Allgemeine Kosten: 31258,50 Euro

Kosten Straße: 517.168,67 Euro

Vermessungskosten: 17.916,19 Euro

Erwerbskosten und Zins: 136.031,71 Euro

Gesamtsumme: 702.375,07 Euro

Ermittelte Kosten pro Quadratmeter Bauland: Der gerundete Preis pro Quadratmeter Bauplatz beträgt damit 47 Euro pro Quadratmeter

Nicht enthalten: Kosten für Wasserleitungen und Kanal

Bürgermeister Christian Mauch konnte diesem Mischmodell zwar einiges abgewinnen, machte aber deutlich, dass er nach Gesprächen mit anderen Gemeinden befürchte, dass so etwas nicht rechtssicher sei. Zudem habe man beim Verkauf eines Grundstücks ja keine Gewähr, dass später Steuereinnahmen fließen und Arbeitsplätze geschaffen werden.

Alexander Riester erachtete den Verwaltungsvorschlag als gut. Ein paar Euro weniger pro Quadratmeter werde wohl nicht ausschlaggebend für einen Interessenten sein. Und auch Susanne Schmidt-Barfod konnte sich mit 47 Euro pro Quadratmeter anfreunden, ebenso Mathias Müller, der der Meinung war, dass eine kleine Senkung des Baulandpreises nicht viel bringen werde.

Angesichts der möglichen Rechtssicherheitsprobleme zog Wolfgang Dornfeld sein Drei-Stufen-Modell zurück, stellte aber einen anderen Vorschlag zur Diskussion. Für die ersten Käufer von Gewerbebauland in diesem Jahr könnte man einen Nachlass auf den Preis von pauschal 10.000 Euro gewähren. Diesem Vorschlag wurde letztlich mehrheitlich zugestimmt. Der Baulandpreis von 47 Euro pro Quadratmeter – wie von der Verwaltung favorisiert – fand ebenfalls das mehrheitliche Ja des Gremiums. Erste Interessenten haben demnach einen finanziellen Vorteil und auch noch die freie Bauplatzwahl.