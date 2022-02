von Juliane Kühnemund

Sobald das Wetter mitspielt, kann es los gegen mit der Erschließung des neuen Gewerbegebietes „Vor Gärten“ in Ewattingen. Der Gemeinderat Wutach hat in seiner jüngsten Sitzung die Arbeiten für den Erd-, Tief und Straßenbau, ebenso für die Wasserversorgung des rund 1,8 Hektar großen Gebietes vergeben.

Das neue Ewattinger Gewerbegebiet entsteht am westlichen Rand von Ewattingen. Insgesamt sollen sieben Gewerbegrundstücke zur Verfügung gestellt werden.

Die Ausschreibung

Die Ergebnisse der Ausschreibung der Arbeiten präsentierte in der Ratssitzung Rainer Christ vom Planungsbüro BIT. Acht Angebote waren für die Erd-, Tief- und Straßenbauarbeiten eingegangen – „eine erfreulich hohe Zahl“ – meinte der Planer. Günstigster Bieter war die Firma Strabag aus Villingen-Schwenningen mit einem Angebot von 721.746 Euro, die auch den Zuschlag für die Arbeiten erhielt. Für das Verlegen der Wasserleitung wurden fünf Angebote eingereicht. Hier hatte die Firma Boll aus Waldshut-Tiengen mit 34.206 Euro das günstigste Gebot abgegeben. Der Gemeinderat erteilte dem Unternehmen den Zuschlag.

Wutach Wutach investiert 2022 vor allem in die Infrastruktur Das könnte Sie auch interessieren

Die Kosten

Die Preise insgesamt bezeichnete der Planer als recht günstig. Man liege rund 24.000 Euro unter der Kostenberechnung, was einer Einsparung von rund drei Prozent entspreche. Rainer Christ führte dies auf den günstigen Zeitpunkt der Ausschreibung noch vor Weihnachten zurück. Es sei richtig gewesen, hier aufs Gas zu drücken.

Die Bauarbeiten

Aufs Gas drücken will man auch beim Start der Bauarbeiten. „Die Firmen stehen Gewehr bei Fuß“, teilte der Planer mit und ergänzte, dass die Baumaschinen anrücken werden, sobald es die Witterung zulässt. Ende Oktober will man mit den Erschließungsarbeiten fertig sein.

Die nächsten Schritte

Rund um den Ratstisch zeigte man sich sehr zufrieden, dass das seit langem gewünschte Gewerbegebiet in Ewattingen endlich Wirklichkeit wird. Interessierte Betriebe können sich schon jetzt mit der Gemeindeverwaltung in Verbindung setzen. Bürgermeister Christian Mauch machte im Zusammenhang mit der Erschließung noch darauf aufmerksam, dass in diesem Jahr viel Baubetrieb in Ewattingen anstehen wird. Neben dem Gewerbegebiet soll auch das Baugebiet „Bogenrücken“ erschlossen werden. „Die Anwohner werden einiges aushalten müssen“, so Mauch, der für die Belästigungen um Verständnis bat.