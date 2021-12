von Yvonne Würth

Weihnachtliche Weisen haben die Jungmusiker des Musikvereins Horheim am vierten Adventssonntag unter Einhaltung der Corona-Auflagen für die Bewohner des Pflegeheims In den Brunnenwiesen in Stühlingen gespielt. Diese freuten sich darüber und hörten begeistert zu. Trotz der winterlichen Kälte saßen viele Bewohner auf der Terrasse und auf dem Balkon. Die bekannten Lieder wurden gerne mitgesungen, die Senioren zeigten sich überaus textsicher.

Leiter Marc Albicker (von rechts), Geschäftsführerin Martina Porten-Dengg und ihre Mutter Gerlinde Gengg begrüßten die Jungmusiker beim Pflegeheim. | Bild: Yvonne Würth

Pflegeheimleiter Marc Albicker und Geschäftsführerin Martina Porten-Dengg haben die Jungmusiker besonders herzlich empfangen. Im Anschluss gab es als Dankeschön Kinderpunsch und leckeren Zopf für die Musiker.