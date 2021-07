Das Ferienprogramm

Das Sommerferienprogramm der Stadt Stühlingen startet am 30. Juli und endet am 3. September. Infos gibt es auf der Internetseite ( www.stuehlingen.de ) unter den Rubriken Familien und Sommerferienprogramm. Vier Kurse „Taffe Tiger“ bietet Andy Apruzzese an, jeweils montags und mittwochs von 13 bis 15 Uhr. Am 16. und 25. August für Kinder zwischen sechs und neun Jahren sowie am 18. und 23. August für Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren. Die Anmeldung erfolgt direkt beim jeweiligen Veranstalter im Internet ( www.andys-sportkurse.com ), per E-Mail (info@andys-sportkurse.com) oder WhatsApp (0152/21 55 30 55).