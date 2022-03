von Juliane Kühnemund

Die Wasserleitung „Am Eisbuck“ in Münchingen muss erneuert werden. Dies gab Bürgermeister Christian Mauch in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. Die Leitung Richtung Dorf sei bereits sehr alt, entsprechend auftretende Schäden könnten nicht ausgeschlossen werden. Wenn die Leitung allerdings bricht, habe man in Münchingen ein Problem mit der Trinkwasserversorgung. Vor diesem Hintergrund will die Kommune rechtzeitig reagieren und die Leitung erneuern. Die Planungsleistungen wurden in der Sitzung an das Ingenieur-Büro Greiner vergeben.

Die gelbe Linie zeigt der Verlauf der alten Wasserleitung in Münchingen. Die neue Leitung (rote Linie) soll entlang der Straße verlegt werden. (Repro) | Bild: Juliane Kühnemund

Wie der Wutacher Rathauschef weiter erläuterte, soll die neue Wasserleitung in einer anderen Trasse verlegt werden. Die alte Leitung verlaufe teilweise unter bestehenden Gebäuden. Vorgesehen ist, die neue Leitung entlang der öffentlichen Straße zu verlegen. Die Kostenschätzung für das Projekt belaufe sich auf rund 86.000 Euro. Im April/Mai sollen die Arbeiten ausgeschrieben werden, so dass der Leitungsbau noch in diesem Jahr realisiert werden kann.